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Здоровье и медицина

Во Львове экстренно прооперировали ребенка, проглотившего 30 магнитов

13:52 4 декабря 2020
Неодимовые шарики

Во Львове хирургам львовской городской детской больницы пришлось экстренно оперировать двухлетнюю девочку, проглотившую 30 сильно намагниченных шариков. Хирургическая операция по спасению ребенка продолжалась почти два часа.

По словам детского хирурга Дмитрия Грицака в комментарии ZAXID.NET, девочка поступила в больницу с жалобами на боль в животе. Рентген показал, что достать шарики было бы нереально, поэтому приходилось делать операцию традиционным способом — через разрез на животе.

«Эти неодимовые магнитики очень мощные. Ребенок проглотил 31 такой магнитный шарик. Часть из них попала в одну петлю кишечника, другая — в другую. В кишечнике они между собой соединились и пробили семь (!) дыр в стенках кишечника», — рассказал Дмитрий Грицак.

Напомним, ранее во Львове врачи спасли 7-летнюю девочку из Дрогобыча, которая чуть не погибла из-за металлической проволочки, которую проглотила вместе с кусочком торта.

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