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Здоровье и медицина

«Никакого карантина нет и близко!» Доктор Комаровский расхвалил былой локдаун

15:37 5 декабря 2020
комаровский

Карантинные ограничения, которые действуют сейчас в Украине, не являются реальным карантином. Настоящий карантин-локдаун был весной, но выигранное время было потрачено зря. Такое мнение высказал врач Евгений Комаровский в интервью на YouTube-канале Politeka Online.

«Фраза „карантин у нас девять месяцев“, мягко говоря, далека от действительности. Никакого карантина у нас нет. Ну, какой карантин, если работает городской транспорт, супермаркеты. Никакого карантина сейчас нет и близко», — убежден Комаровский.

Доктор вспоминает благословенные времена весеннего карантина, а по сути настоящего локдауна, «когда все сидели по домам». Именно тогда нужно было готовить больницы ко второй волне заболеваемости и новому витку эпидемии.

«Нужно было собрать умных людей, посоветоваться и готовиться к этой самой „второй волне“, потенциальному ухудшению осенью. Запастись кислородом — по крайней мере, хоть этот вопрос можно было решить. За то время в Украине можно было построить завод, который бы выпускал кислородные концентраторы», — считает Комаровский.

По мнению врача, власти неправильно понимали цели локдауна, а потому и просчитались с подготовкой системы здравоохранения к неизбежному кризису. «Карантин вводится не для того, чтобы уменьшить количество зараженных. Они все равно будут. Нам надо уменьшить количество заболевших в единицу времени. Чтобы не захлебнулась система здравоохранения», — напоминает Комаровский.

Напомним, новый тотальный локдаун в Украине планируют на январь, хотя дискуссия по поводу сроков все еще не закончена.

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