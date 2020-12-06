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Здоровье и медицина

Виктор Ляшко призвал украинцев набивать мяч возле рабочего стола

14:23 6 декабря 2020
Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев заниматься физической активностью прямо на рабочем месте. Он записал видео, в котором показал наглядно, как это можно делать.

«Последние 8 месяцев не до традиционного пятничного футбольчика. Но физическая активность просто необходима во время плотного рабочего графика. Простое набивание мяча еще и здорово помогает убрать раздражение. Присоединяйтесь, передаю эстафету каждому украинцу! Жить здорово не сложно!» — написал он в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ляшко также показал пример украинцам, как можно заниматься спортом во время карантина. Он опубликовал в Facebook фото, снятое после своей утренней пробежки в лесу. По словам главного санврача Украины, тренироваться можно не только в спортзалах.

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