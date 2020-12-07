Количество заболевших за сутки ковидом украинцев резко сократилось

В Минздраве зафиксировали снижение количества случаев инфицирования граждан COVID-19 даже по сравнению с предыдущими выходными. Так, по состоянию на 7 ноября коронавирус диагностировали у 8641 человек (по состоянию на 6 ноября — 11590, 30 ноября — 9946). Об этом в Facebook сообщил министр Максим Степанов.

Среди заболевших — 390 детей и 284 медиков.

Также за сутки пришлось госпитализировать 1037 пациентов, а полностью выздоровели — 5123. В то же время зафиксировано и 145 летальных случаев.

За сутки осуществлено 33502 тестирований (из них методом ПЦР — 27 881, ИФА — 5 621).

По регионам первенство в суточном выявлении инфицированных удерживают Киев (1526), Днепропетровская (960) и Одесская (662) области. Также в ТОП-5 вошли Киевщина (635) и Сумщина (477).

За все время пандемии в Украине заболели 821 947 человек (из них больше половины уже выздоровели), скончались — 13733 человек.

Напомним, последний «антирекорд» заболеваемости COVID-19 был зафиксирован 28 ноября — тогда выявили 16294 случая.

Фото dw.com/

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter