Какая вакцина лучше и на какой срок защитит от заражения COVID-19

Число зараженных коронавирусом в мире стремительно приближается к 70 миллионам человек. Ежедневно выявляется более 500 тысяч новых случаев. Каждые 9 секунд в мире умирает один человек с COVID-19. Количество случаев с летальным исходом превысило полтора миллиона. Вторая, или осенняя волна пандемии оказалась еще опаснее первой. Многие страны были вынуждены повторно вводить локдаун или прочие ограничения, несмотря на приближающиеся рождественские и новогодние праздники. Наиболее жесткие меры действуют на данный момент в Италии, Франции, Германии, Австрии. Избранный президент США Джо Байден заявил, что сразу после своей инаугурации 20 января введет в стране обязательное ношение защитных масок на 100 дней.

Очевидно, что переломить ситуацию с COVID-19 способна только эффективная вакцина. Великобритания стала первой страной в мире, объявившей о начале массовой вакцинации и выбравшей для этого препарат, созданный совместно немецкой компанией BioNTech и американской корпорацией Pfizer. Беспрецедентная кампания прививания населения стартует в Британии уже на этой неделе.

Регистрация вакцины британскими властями стала неожиданностью. Президент России Владимир Путин поспешил тут же объявить о начале массовой вакцинации в РФ. Здесь будет использоваться собственная вакцина «Спутник V», эффективность которой вызывает сомнения у многих специалистов, так как разработчики препарата не предоставили достаточной информации о нем.

В связи с началом вакцинации против COVID-19 у людей во всем мире возникает множество вопросов и опасений. Чем отличаются разработанные вакцины друг от друга? Какая из них лучше? На какой срок эти прививки дают защиту от заражения? Будет ли вакцинация принудительной или добровольной? Как она будет проводиться? «ФАКТЫ» попытались собрать ответы на эти вопросы, используя информацию, опубликованную ведущими зарубежными массмедиа.

Эффективность, как показывают испытания, у всех уже разработанных препаратов примерно одинаковая — от 90% до 95%. Лучше показатели у так называемых «хайтековских» вакцин. Их еще называют мРНК-вакцинами. Иммунный ответ организма при их введении вызывается на клеточном уровне благодаря новейшим достижениям генной инженерии. Появлению этого нового поколения вакцин предшествовали многолетние научные исследования биотехнологических компаний, но такие препараты никогда еще не применялись. Поэтому многих людей беспокоит риск возможных долгосрочных последствий.

К мРНК-вакцинам относятся препараты, созданные компаниями BioNTech и Pfizer, Moderna (США), CureVac (Нидерланды). У них есть еще одна проблема — хранение и транспортировка. Необходимо обеспечить температуру от минус 70 до минус 80 градусов по Цельсию!

Вакцина от AstraZeneca (Великобритания — Швеция) и российский «Спутник V» являются традиционными — векторными. Человеку вводят ослабленный коронавирус, заставляя организм вырабатывать антитела для борьбы с заражением. Векторные вакцины можно хранить и перевозить в обычных холодильниках. Но эффективность этих препаратов несколько ниже, чем у их инновационных конкурентов. Зато они заметно дешевле. Цена одной дозы вакцины AstraZeneca в оптовой закупке составляет порядка 2,80 доллара. Следовательно, вакцинация, требующая введения двух доз, обойдется примерно в 5,60 доллара. Снова подчеркнем, что указаны оптовые цены.

Российский «Спутник V» предлагается Евросоюзу по цене около 10 долларов за дозу. Компании BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 доллара за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС препарат в закупке стоит дешевле — примерно 18 долларов за дозу.

Самая дорогая на данный момент вакцина у корпорации Moderna. Цена зависит от объема поставок и колеблется от 25 до 37 долларов за дозу. Выходит, что для медицинского туриста, прибывшего в ЕС в конце весны или начале лета, покупка даже самой дорогой вакцины против коронавируса обойдется в пределах 100 долларов в рознице за две дозы. Это вполне приемлемая сумма для представителя среднего класса.

Абсолютно все названные вакцины требуют введения двух доз. Промежуток между первой и второй инъекциями составляет три-четыре недели. После второй прививки должна пройти еще неделя, после чего организм человека считается защищенным.

Великобритания

Вот, как расписан данный процесс в Великобритании, которая, как уже указывалось выше, выбрала пока вакцину BioNTech/Pfizer. После первой инъекции проходит 12 дней, и только потом у человека начинает формироваться иммунитет. Спустя 21 день делается вторая инъекция. На 28-й день с момента старта вакцинации организм полностью защищен от заражения коронавирусом. Эта защита гарантированно действует не менее шести месяцев, но, скорее всего, значительно дольше. Эффективность данной вакцины составляет 95%. У людей пожилого и преклонного возраста — 94%.



Препарат вводится человеку с помощью укола одноразовым шприцем в предплечье. После этого привитому рекомендуется в течение 15 минут находиться под наблюдением медперсонала на случай плохой реакции организма. Разработчики вакцины заверяют, что никаких серьезных неприятных и уж, тем более, опасных последствий добровольцы, на которых испытывался препарат, не почувствовали. Да, у некоторых повышалась температура, были мышечные боли, но продолжалось это всего несколько часов.

Британские власти разработали схему, согласно которой будет проводиться массовая вакцинация. Национальная система здравоохранения (NHS) имеет доступ к личным данным всех британских подданных. Речь идет о фамилии и имени, дате рождения, медицинской и социальной страховке, номере мобильного телефона. В разъяснениях правительства сказано, что британцу не нужно будет самому обращаться в больницу, чтобы сделать прививку. «Вам позвонят!» — утверждают руководители NHS. Безусловно, у человека есть право отказаться от вакцинации. Его решение фиксируется. Отказавшимся спустя некоторое время будут звонить повторно. Тем, кто согласен, укажут место и время. Это позволит избежать скопления людей. Сделавшим первый укол позвонят заранее снова и назначат время введения второй дозы.

Вакцину нельзя будет (во всяком случае на начальном этапе вакцинации) приобрести в аптеке или клинике самостоятельно. Пока Pfizer осуществляет поставки исключительно по заказу британского правительства. Все прививки делают квалифицированные работники NHS в специально подготовленных помещениях. Это больницы и выделенные властями здания, так называемые центры вакцинации. Создано 10 таких центров.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании разработал рекомендации, в которых определены группы, которым прививки следует сделать в первую очередь. Это люди преклонного возраста, находящиеся в домах престарелых, и персонал этих учреждений. Далее следуют британцы старше 80 лет, проживающие дома, и те, кто за ними ухаживает. Третья группа включает в себя всех людей старше 75 лет. В четвертую группу вошли люди старше 70 лет, пациенты с серьезными хроническим заболеваниями, для которых заражение коронавирусом чревато тяжелым протеканием болезни. Пятая группа включает в себя всех людей старше 65 лет.

Названы также группы, которым пока прививки делать не будут. Это несовершеннолетние, кормящие грудью женщины, беременные, женщины, которые планируют забеременеть в ближайшие три месяца. Объясняется это тем, что вакцина Pfizer не испытывалась еще на представителях указанной группы.

Букингемский дворец распространил специальное заявление, в котором подчеркивается, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, следуя рекомендациям врачей, обязательно сделают себе прививки против коронавируса. При этом никаких исключений для них делаться не будет. Ее Величество дождется очереди, то есть сроков, когда начнется вакцинация второй группы. Тем самым Елизавета намерена подать личный пример подданным, которые сомневаются или боятся. Британская пресса напоминает, что в 1957 году королева одной из первых в стране дала согласие на то, чтобы ее детям принцу Чарльзу и принцессе Анне сделали прививки против полиомиелита. Остальные члены британской королевской семьи также намерены вакцинироваться и сделают это в сроки, определенные правительством.

Норвегия

Готовятся к массовой вакцинации и в Норвегии. Королевство в первом квартале 2021 года получит 2,5 миллиона доз вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca, заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хейе. Правительство решило не ограничиваться закупкой вакцины только одного производителя. Первыми будут привиты люди из групп риска, затем — сотрудники системы здравоохранения. Вакцинация будет добровольной. Хейе считает, что в ходе первой фазы кампании удастся охватить 70% норвежцев из групп риска.

Напомним, Норвегия не входит в состав Евросоюза, а Великобритания вышла из него в начале 2020 года. При этом 31 декабря заканчивается так называемый переходный период, во время которого Лондон обязался следовать всем действующим законам и правилам ЕС. Они не запрещают каждой отдельно взятой стране Евросоюза в исключительных условиях пандемии самостоятельно принимать решение о начале вакцинации и выбирать вакцину для этого, однако на сегодняшний день государства ЕС договорились сделать это сообща, за что Брюссель, Берлин и Париж теперь критикуют Лондон.

Германия

Германия выступает против покупки вакцин от коронавируса в одиночку, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. «Мы с самого начала заявляли, что будем это делать совместно со всеми 27 странами ЕС», — подчеркнул он в интервью телеканалу ZDF. Таким образом будет гарантировано, что все страны Евросоюза одновременно получат первую партию вакцины. Кроме того, Германия участвует в международных инициативах, касающихся справедливого распределения вакцин, проявляя солидарность и за пределами Европы, добавил Шпан.

В ФРГ вакцинация против коронавируса будет бесплатной. Тип медицинской и социальной страховки при этом не имеет значения. Власти Германии не намерены проводить регистрацию параллельно двух и более вакцин одновременно. В Берлине ждут решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), офис которого находится в Амстердаме.

При этом власти не сидят сложа руки. Подготовка к невиданной ранее кампании массовой, но добровольной вакцинации идет полным ходом. Координатором всех работ стал 77-летний Альбрехт Бремме, бывший начальник берлинской пожарной охраны, вышедший на пенсию. Однако его попросили возглавить подготовку к массовой вакцинации, учитывая колоссальный личный опыт.

Обычные прививки, будь то взрослым от гриппа или детям от ветрянки, в Германии делают традиционно в кабинетах домашних врачей. В случае с коронавирусом такой метод не подходит. Поэтому решили создать целую сеть из порядка 400 специально оборудованных стационарных центров вакцинации, которые должны быть готовы уже к 15 декабря.

Бремме предложил использовать уже имеющиеся здания. Например, в Берлине под создание центров вакцинации выбраны шесть объектов: пустующие терминалы бывших аэропортов Тегель и Темпельхоф, 11-й выставочный павильон, велодром в районе Панков, мультифункциональный зал «Арена» в Трептове и крытый ледовый стадион в Веддинге. По такому же пути пошли власти и других федеральных земель. Вместе с тем строятся ускоренными темпами новые сооружения.

Порядок вакцинации во всех землях предусмотрен примерно одинаковый: визит в центр с проверкой персональных данных, консультация у врача, укол, около 30 минут под наблюдением медперсонала, уход из центра. Вся процедура должна занимать не более часа. Это позволит, например, в Берлине делать прививки 20 тысячам человек в сутки.

Первыми вакцинировать будут лиц с наивысшим риском смертельного исхода от COVID-19. Это прежде всего старики. Следующим в очереди будет медперсонал больниц, домов престарелых и фирм по уходу за пожилыми и немощными людьми. На третье место власти Германии решили поставить тех, кто считается незаменимыми с государственной точки зрения: работников органов здравоохранения, пожарных и полицейских. И только потом очередь дойдет до тех, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей — например, учителей и воспитателей детских садов.

Венгрия

Власти Венгрии выразили желание закупить российскую вакцину «Спутник V». В Будапеште ссылаются при этом на ее дешевизну, а также критикуют EMA за медлительность.

США

Правительство Соединенных Штатов до конца февраля 2021 года планирует привить против коронавируса 100 миллионов человек, или 40% взрослого населения страны. Об этом 2 декабря заявил советник администрации президента США Монсеф Слауи. По его словам, вакцинация может начаться уже в середине декабря. В первую очередь возможность сделать прививку получат люди, относящиеся к группам риска, а также медперсонал. А вот какую конкретно вакцину будут при этом использовать, Слауи не сказал.

Известно, что запросы в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование своих вакцин подали американская компания Moderna и корпорация Pfizer. СМИ сообщают, что, по всей видимости, обе вакцины получат разрешение. Только в этом случае план правительства может быть выполнен. В декабре прививку смогут сделать около 20 миллионов человек, в январе — еще 30 миллионов, а в феврале — еще 50 миллионов американцев.

Многие задаются вопросом, позволит ли массовая вакцинация отказаться от ограничительных мер, введенных в целях борьбы с пандемией? Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что сделать это быстро не получится. Останутся в силе требования и рекомендации носить защитные маски, соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования. Вернуться к нормальной жизни в случае успешной вакцинации получится не раньше второй половины 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что около 20 миллионов украинцев могут надеяться на бесплатную вакцинацию за счет бюджета. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото Pixabay

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