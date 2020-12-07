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Здоровье и медицина

«Если перестать тестировать, то новых зараженных не будет»: в сети отметили нюанс с ковидом в Украине

14:06 7 декабря 2020
«Если перестать тестировать, то новых зараженных не будет»: в сети отметили нюанс с ковидом в Украине

В Украине с каждым днем делается все меньше тестирований, поэтому и количество инфицированных коронавирусом снижается. На это обратили внимание авторы инфографики, опубликованной Telegram-ресурсом Типичный Киев.

Так, 4 декабря было сделано 74880 тестов, как результат выявлено 15131 заболевших, 5 декабря количество тестов снизили до 67533, соответственно, снизилась и цифра инфицированных (13825).

На выходных традиционно тестов делается еще меньше, поэтому 6 декабря Минздрав сообщил о 11590 случаях заболевания, а в понедельник, 7 декабря, — 8641.

Составителей инфографики поддержал и глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, который в эфире канала «Украина 24» развеял миф о снижении выявленных случаев коронавируса, призвав обращать внимание на показатель госпитализации больных с тяжелой и средней форме.

«Говорить об улучшении ситуации сегодня — противоречие любой эпидемиологической науки. Поэтому сейчас действительно сложная ситуация в стране, то внедрение ограничительных мер необходимо», — сказал Рубан, отметив, что в Киеве также идет рост количества и больных, и госпитализированных.

Напомним, в Минздраве 7 декабря зафиксировали снижение количества случаев инфицирования граждан COVID-19 даже по сравнению с предыдущими выходными. Так, по состоянию на 7 декабря коронавирус диагностировали у 8641 человек, а по состоянию на 30 ноября — 9946.

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