Минздрав определил три этапа вакцинирования украинцев от коронавируса: в какой группе вы

Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. Мы можем рассчитывать приблизительно на 8 миллионов доз, что покроет 20 процентов населения. Об этом в интервью LIGA.Life рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По словам Кузина, в Украине 20 миллионов человек входит в группы, которые планируется провакцинировать в первую очередь. Если какая-то высшая по рейтингу группа отказывается, то вакцина пойдет следующим по уровням группам.

Если на первом этапе будет количество вакцин не более 10 процентов от общего количества населения, то их получат:

-медработники, включая тех, которые работают в стационарах, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19;

-военнослужащие ВСУ, которые участвуют в операции Объединенных сил;

-работники социальной сферы;

-лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т. п. );

-персонал спецучреждений (интернатов, домов ребенка, домов престарелых и т. д. ).

Когда количество вакцин будет от 11 до 20 процентов населения, их получат:

-люди в группе медицинского риска (больные от 60 лет);

-работники учреждений образования, включая персонал дошкольных, средних, средне-технических и высших учебных заведений;

-работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГС ЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД;

-люди из мест лишения свободы и следственных изоляторов;

-персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Если доступность вакцин будет умеренная от 21−50 процентов населения, их получат:

-люди в группе медицинских рисков (больные от 18 до 59 лет);

-другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболевания COVID-19, которые не вошли в перечень выше.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что около 20 миллионов украинцев могут надеяться на бесплатную вакцинацию за счет бюджета.

О том, какая вакцина лучше и на какой срок защитит от заражения COVID-19, в материале «ФАКТОВ».

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