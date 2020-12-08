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Здоровье и медицина

Пластиковые маски не спасут от коронавируса: ученые раскритиковали советы ВОЗ

21:04 8 декабря 2020
маска

Пластиковые экраны для лица, которые специалисты по здравоохранению рекомендуют носить учителям в школах и продавцам в магазинах, не защищают от коронавируса. Это экспериментально подтвердили японские ученые из Университета Фукуока, сообщает Metro.

Группа исследователей под руководством доктора Фудзио Агаки подтвердила, что протекторные свойства пластикового экрана сильно преувеличены. Защита будет работать до первого чихнувшего поблизости. Если на расстоянии метра кто-то кашлянет или чихнет, то уже через 0,5−1,0 секунды вихревые потоки перенесут болезнетворные частицы к верхнему и нижнему краю щитка, а далее они легко попадут в дыхательные пути.

Еще одна группа японских ученых пришла к такому же выводу: лицевые экраны практически бесполезны. Компьютерное моделирование показало, что они защитят в лучшем случае только от половины микрокапель, распространяемых окружающими во время кашля и чихания.

Всемирная организация здравоохранения пока что не пересматривала свои рекомендации по поводу пластиковых экранов. Специалисты ВОЗ считают, что такая защита имеет право на жизнь, но в сочетании с другими мерами безопасности: ношением маски, социальной дистанцией и частым мытьем рук.

Фото pig333.com

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