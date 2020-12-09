«Никакой опасности этот вирус не представляет»: умерший от ковида Вадим Черный считал его аферой

Одесский бизнесмен Вадим Черный, владелец сгоревшего отеля «Токио-стар», скончался от COVID-19. Примечательно, что еще два месяца назад Черный считал коронавирус выдумкой и аферой.

В своем посте в Facebook от 3 октября Черный настаивал, что смертность от коронавируса преувеличивают. «Любопытно, когда по всему миру начнут сажать аферистов от коронавируса? … Никакой опасности этот вирус не представляет… Из каждой тысячи заболевших, 993 спокойно выздоравливают… Смертность у заболевших коронавирусом „меньше“ естественной, потому что их еще и лечат», — доказывал бизнесмен.

Позднее Черный все-таки согласился, что у COVID-19 могут быть неприятные последствия: «Это неприятное заболевание с возможными опасными последствиями, подобно гриппу». В соцсетях отмечают, что судьба порой очень жестоко шутит.

Черному было 48 лет. О его смерти рассказали бывшие коллеги по Одесскому горсовету. Бизнесмен Петр Обухов рассказал, что Черный заразился около двух-трех недель назад и все это время пролежал в коме, подключенный к ИВЛ.

Фото Вадим Черный/Facebook



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