«Настя весила 570 граммов, Алиса — 560. Пока врачи выхаживали наших двойняшек, вес каждой стал в 5 раз больше»
Пересматривая видео, ловлю себя на том, что постоянно улыбаюсь: папа Андрей с двумя дочками в руках танцует сальсу. Барышням движения нравятся. Видимо, латиноамериканские ритмы у них в крови: родители раньше танцевали латину. Мама Оксана выступила оператором.
— Если честно, я отговаривала мужа от этой затеи, — признается Оксана. — Нас врачи предупредили, чтобы мы дочек даже не пытались укачивать, чтобы не трясли их в коляске. Но Андрею так хотелось малышек порадовать! Он был осторожен, движения делал плавные, и в результате Настя с Алисой уснули.
— Теперь вы за них не боитесь?
— Я отправила видео нашему неврологу, и она разрешила с девочками танцевать. Говорит: «Вели они себя хорошо, беспокойства не проявляли, значит такие ритмы им подходят».
— Малышкам уже шесть месяцев. Что они умеют делать?
— Улыбаются, переворачиваются, вот-вот начнут ползать. И выросли они очень. Если сравнить вес при рождении и сейчас, то разница получится колоссальной. Настя весила 570 граммов, Алиса — 560. Когда нас выписывали, девочки уже весили в пять (!) раз больше — по 2,5 килограмма. Врачи говорят, что таких крошечных двойняшек им еще не приходилось выхаживать. А сейчас они весят как обычные доношенные дети при рождении — 3 500.
— Когда девочки родились?
— 20 мая, на 23-й неделе беременности. А мы ждали их не раньше, чем в сентябре. Старшего сына я родила в срок. Леве сейчас четыре года. Понимала, что двойню выносить сложнее, что двойняшки обычно появляются на свет раньше, но наши оказались уж очень ранними пташками.
— Вы увидели их сразу после рождения?
— Да. И муж тоже. Из родзала девочек сразу забрали, поместили в кувезы. И дальше почти три месяца была ежедневная борьба за жизнь.
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В этой борьбе участвовало много людей — врачи, медсестры, нянечки. Вспоминая о первых месяцах жизни Насти и Алисы, заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Перинатального центра города Киева Валерия Тышкевич говорит:
— Случаев, когда врачам удавалось спасти таких крошечных деток, в Украине единицы. Лет десять назад мы и мечтать об этом не осмеливались. А теперь появляется все больше возможностей, в частности, благодаря современным медицинским технологиям. Но они все же вспомогательные. Надо очень любить своих маленьких пациентов, чтобы все получилось.
«В родзале мне показали наших детей, которые могли поместиться на ладони»
— Настя и Алиса похожи? — спрашиваю у Оксаны.
— И да, и нет. Они все же двойняшки. Но если шапки одинаковые, можем и перепутать. Дело иногда доходит до казусов: начинают одновременно плакать и просить есть. Я хватаю Алису, кормлю, а Андрей в это время готовит бутылочку для Насти. Кладу накормленного ребенка и забываю сказать, кого покормила. Андрей дает бутылку уже поевшей малышке. Затем выясняем, что одну покормили дважды, вторую — ни разу. Но такое происходит редко.
— Со временем забот становится меньше?
— Меньше времени тратим на посещение врачей. Поначалу, после выписки, я отчитывалась перед педиатром каждые два дня — сколько девочки съели, как набирают вес, отсылала результаты анализов. Сейчас такой необходимости уже нет.
…Даже на фото видно, что между девочками, такими симпатичными малышками, существует контакт. Родители подписывают эти фотографии: «Сестрички общаются». Но, когда прошу Оксану вспомнить, как все начиналось, от ее слов и у меня мурашки идут по коже.
— В роддом я приехала не рожать, а чтобы продлить беременность, — вспоминает Оксана. — Чуть больше суток врачи пытались задержать схватки. А затем начали задавать вопрос: «Дома еще есть ребенок?» Стало понятно, что риск летального исхода очень велик. Схватки все усиливались, и я родила.
— Андрей написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «Я был на родах. Мне показали маленькие красные комочки, которые могли поместиться на ладони, и сказали: „Это ваши дети!“ Был момент, когда казалось, что все безнадежно. Но девчонки оказались очень храбрыми и преодолели все трудности».
— Так и было. Мы не думали о плохом, делали все, что говорили врачи. В перинатальный центр пускали только меня. Я сцеживала молоко и приносила девочкам. Поначалу — по одному миллилитру. Молоко надо было влить через зонд. Было ясно, что почти все размазывается по трубочке, доходят до желудочка лишь доли миллилитра. И все же это была еда. Через неделю каждой малышке можно было влить в зонд уже шесть миллилитров — около чайной ложечки.
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— Что тревожило вас больше всего?
— У Алисы диагностировали кровоизлияние в мозг. Инсульт самой высокой степени. Было страшно, что он скажется на ее состоянии. Но лечение помогло. Тромб рассосался. И сейчас невролог говорит, что у дочки все в порядке, что девочки по уровню развития друг от друга не отличаются. Когда у обеих дочек еще в перинатальном центре появилась ретинопатия новорожденных, к ним пригласили окулиста, который приварил сетчатку. Дети видят. Но мы продолжаем находиться под наблюдением врача. Я тревожная мама. А муж меня постоянно успокаивает, говорит, что все будет хорошо. Нам очень повезло встретить замечательных врачей сначала в перинатальном центре, затем — в отделении постинтенсивного выхаживания. После выписки мы нашли грамотных специалистов — педиатра, невролога, окулиста. Благодаря их работе девочки выравниваются.
«На 22-й — 26-й неделе беременности ребенок находится в „серой зоне“: сердечко стучит, а мозг, легкие, кишечник еще незрелые»
В Украине ежегодно рождается около 19 тысяч недоношенных малышей. Но врачи научились их спасать.
— Настю и Алису выхаживала мультидисциплинарная команда, — продолжает Валерия Тышкевич. — Очень маленький срок, экстремально низкий вес. С 22-й по 26-ю неделю беременности — крайняя степень незрелости ребенка, так называемая серая зона. Сердечко стучит, но ребенок не может ни самостоятельно дышать, ни самостоятельно есть. Незрелые мозг, легкие, кишечник. Чтобы малыша «дорастить», он должен находиться в специальных условиях — при определенной температуре, влажности.
— Опыт выхаживания таких крошек у вас уже есть…
— Да. Но каждый случай уникален. Два года назад мы спасали ребенка, родившегося на 24-й неделе с весом 600 граммов, и нам это удалось. Каждый день, проведенный в утробе матери, имеет значение. У этого малыша и наших двойняшек разница была — целая неделя! Если вес новорожденного 800—900 граммов, выхаживать его достаточно легко. А ведь совсем недавно и это было фантастикой! В 2007 году в Украине были введены новые критерии рождения живого ребенка: начиная с 22-й недели, при весе 500 граммов. Когда столичный роддом № 7 стал перинатальным центром, возможности спасать глубоко недоношенных детей стали гораздо шире. Очень помогает в этом программа Фонда Виктора Пинчука «Колыбели надежды». Перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием, и, что очень важно, ежегодно фонд проводит международные конференции для врачей и среднего медперсонала, помогающие освоить новейшие медицинские технологии.
— Вы наблюдаете за тем, как подрастают ваши «ранние пташки»?
— Конечно. В этом году встретиться с ними помешал карантин, а обычно мы ежегодно проводили такие встречи в нашем «гнезде». Удивительное чувство возникает, когда видишь деток, которым уже четыре — шесть лет. Вспоминаешь, какими они были, когда родились. Настоящее чудо! Каждый такой ребенок для нас — экзамен. Привыкаешь к малышу, к его родителям. Переживаешь. И такие эмоции у каждого из наших специалистов! Родители Насти и Алисы большие молодцы. Они с первых дней были настроены на позитив, доверяли нам, поэтому все у нас так хорошо получилось.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как врачи Львовского перинатального центра спасали младенца, родившегося с опухолью, которая весила больше, чем сам ребенок.
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