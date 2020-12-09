«Настя весила 570 граммов, Алиса — 560. Пока врачи выхаживали наших двойняшек, вес каждой стал в 5 раз больше»

Пересматривая видео, ловлю себя на том, что постоянно улыбаюсь: папа Андрей с двумя дочками в руках танцует сальсу. Барышням движения нравятся. Видимо, латиноамериканские ритмы у них в крови: родители раньше танцевали латину. Мама Оксана выступила оператором.

— Если честно, я отговаривала мужа от этой затеи, — признается Оксана. — Нас врачи предупредили, чтобы мы дочек даже не пытались укачивать, чтобы не трясли их в коляске. Но Андрею так хотелось малышек порадовать! Он был осторожен, движения делал плавные, и в результате Настя с Алисой уснули.

— Теперь вы за них не боитесь?

— Я отправила видео нашему неврологу, и она разрешила с девочками танцевать. Говорит: «Вели они себя хорошо, беспокойства не проявляли, значит такие ритмы им подходят».

— Малышкам уже шесть месяцев. Что они умеют делать?

— Улыбаются, переворачиваются, вот-вот начнут ползать. И выросли они очень. Если сравнить вес при рождении и сейчас, то разница получится колоссальной. Настя весила 570 граммов, Алиса — 560. Когда нас выписывали, девочки уже весили в пять (!) раз больше — по 2,5 килограмма. Врачи говорят, что таких крошечных двойняшек им еще не приходилось выхаживать. А сейчас они весят как обычные доношенные дети при рождении — 3 500.

— Когда девочки родились?

— 20 мая, на 23-й неделе беременности. А мы ждали их не раньше, чем в сентябре. Старшего сына я родила в срок. Леве сейчас четыре года. Понимала, что двойню выносить сложнее, что двойняшки обычно появляются на свет раньше, но наши оказались уж очень ранними пташками.

«На прогулку стараемся как можно чаще выходить всей семьей, — говорит Андрей. — И сын, и дочки должны чувствовать, что внимания им достается поровну». Фото из семейного альбома

— Вы увидели их сразу после рождения?

— Да. И муж тоже. Из родзала девочек сразу забрали, поместили в кувезы. И дальше почти три месяца была ежедневная борьба за жизнь.

В этой борьбе участвовало много людей — врачи, медсестры, нянечки. Вспоминая о первых месяцах жизни Насти и Алисы, заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Перинатального центра города Киева Валерия Тышкевич говорит:

— Случаев, когда врачам удавалось спасти таких крошечных деток, в Украине единицы. Лет десять назад мы и мечтать об этом не осмеливались. А теперь появляется все больше возможностей, в частности, благодаря современным медицинским технологиям. Но они все же вспомогательные. Надо очень любить своих маленьких пациентов, чтобы все получилось.

«В родзале мне показали наших детей, которые могли поместиться на ладони»

— Настя и Алиса похожи? — спрашиваю у Оксаны.

— И да, и нет. Они все же двойняшки. Но если шапки одинаковые, можем и перепутать. Дело иногда доходит до казусов: начинают одновременно плакать и просить есть. Я хватаю Алису, кормлю, а Андрей в это время готовит бутылочку для Насти. Кладу накормленного ребенка и забываю сказать, кого покормила. Андрей дает бутылку уже поевшей малышке. Затем выясняем, что одну покормили дважды, вторую — ни разу. Но такое происходит редко.

«Дочки хоть внешне и похожи, но по характеру абсолютно разные, — говорит Оксана. — Настя активнее: начинает что-то требовать и плакать, тогда уже и Алиса подключается. Настя улыбнулась — Алиса за ней». Фото из семейного альбома

— Со временем забот становится меньше?

— Меньше времени тратим на посещение врачей. Поначалу, после выписки, я отчитывалась перед педиатром каждые два дня — сколько девочки съели, как набирают вес, отсылала результаты анализов. Сейчас такой необходимости уже нет.

…Даже на фото видно, что между девочками, такими симпатичными малышками, существует контакт. Родители подписывают эти фотографии: «Сестрички общаются». Но, когда прошу Оксану вспомнить, как все начиналось, от ее слов и у меня мурашки идут по коже.

— В роддом я приехала не рожать, а чтобы продлить беременность, — вспоминает Оксана. — Чуть больше суток врачи пытались задержать схватки. А затем начали задавать вопрос: «Дома еще есть ребенок?» Стало понятно, что риск летального исхода очень велик. Схватки все усиливались, и я родила.

— Андрей написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «Я был на родах. Мне показали маленькие красные комочки, которые могли поместиться на ладони, и сказали: „Это ваши дети!“ Был момент, когда казалось, что все безнадежно. Но девчонки оказались очень храбрыми и преодолели все трудности».

— Так и было. Мы не думали о плохом, делали все, что говорили врачи. В перинатальный центр пускали только меня. Я сцеживала молоко и приносила девочкам. Поначалу — по одному миллилитру. Молоко надо было влить через зонд. Было ясно, что почти все размазывается по трубочке, доходят до желудочка лишь доли миллилитра. И все же это была еда. Через неделю каждой малышке можно было влить в зонд уже шесть миллилитров — около чайной ложечки.

— Что тревожило вас больше всего?

— У Алисы диагностировали кровоизлияние в мозг. Инсульт самой высокой степени. Было страшно, что он скажется на ее состоянии. Но лечение помогло. Тромб рассосался. И сейчас невролог говорит, что у дочки все в порядке, что девочки по уровню развития друг от друга не отличаются. Когда у обеих дочек еще в перинатальном центре появилась ретинопатия новорожденных, к ним пригласили окулиста, который приварил сетчатку. Дети видят. Но мы продолжаем находиться под наблюдением врача. Я тревожная мама. А муж меня постоянно успокаивает, говорит, что все будет хорошо. Нам очень повезло встретить замечательных врачей сначала в перинатальном центре, затем — в отделении постинтенсивного выхаживания. После выписки мы нашли грамотных специалистов — педиатра, невролога, окулиста. Благодаря их работе девочки выравниваются.

«На 22-й — 26-й неделе беременности ребенок находится в „серой зоне“: сердечко стучит, а мозг, легкие, кишечник еще незрелые»

В Украине ежегодно рождается около 19 тысяч недоношенных малышей. Но врачи научились их спасать.

— Настю и Алису выхаживала мультидисциплинарная команда, — продолжает Валерия Тышкевич. — Очень маленький срок, экстремально низкий вес. С 22-й по 26-ю неделю беременности — крайняя степень незрелости ребенка, так называемая серая зона. Сердечко стучит, но ребенок не может ни самостоятельно дышать, ни самостоятельно есть. Незрелые мозг, легкие, кишечник. Чтобы малыша «дорастить», он должен находиться в специальных условиях — при определенной температуре, влажности.

«Настю и Алису выхаживала мультидисциплинарная команда, в которую входили врачи разных специальностей», — говорит Валерия Тышкевич

— Опыт выхаживания таких крошек у вас уже есть…

— Да. Но каждый случай уникален. Два года назад мы спасали ребенка, родившегося на 24-й неделе с весом 600 граммов, и нам это удалось. Каждый день, проведенный в утробе матери, имеет значение. У этого малыша и наших двойняшек разница была — целая неделя! Если вес новорожденного 800—900 граммов, выхаживать его достаточно легко. А ведь совсем недавно и это было фантастикой! В 2007 году в Украине были введены новые критерии рождения живого ребенка: начиная с 22-й недели, при весе 500 граммов. Когда столичный роддом № 7 стал перинатальным центром, возможности спасать глубоко недоношенных детей стали гораздо шире. Очень помогает в этом программа Фонда Виктора Пинчука «Колыбели надежды». Перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием, и, что очень важно, ежегодно фонд проводит международные конференции для врачей и среднего медперсонала, помогающие освоить новейшие медицинские технологии.

— Вы наблюдаете за тем, как подрастают ваши «ранние пташки»?

— Конечно. В этом году встретиться с ними помешал карантин, а обычно мы ежегодно проводили такие встречи в нашем «гнезде». Удивительное чувство возникает, когда видишь деток, которым уже четыре — шесть лет. Вспоминаешь, какими они были, когда родились. Настоящее чудо! Каждый такой ребенок для нас — экзамен. Привыкаешь к малышу, к его родителям. Переживаешь. И такие эмоции у каждого из наших специалистов! Родители Насти и Алисы большие молодцы. Они с первых дней были настроены на позитив, доверяли нам, поэтому все у нас так хорошо получилось.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как врачи Львовского перинатального центра спасали младенца, родившегося с опухолью, которая весила больше, чем сам ребенок.

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