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Здоровье и медицина

"Решение принято правильное": эксперт объяснил, почему локдаун нужен именно в середине января

22:49 9 декабря 2020
Олег Рубан

Решение о введении жесткого локдауна в Украине с 8 января 2020 года является правильным и научно обоснованным. Об этом глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Киеве Олег Рубан заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в конце января и в феврале в Украине ожидается пиковая нагрузка на медицинскую отрасль.

«Что касается введения с 8 января локдауна, это жесткие карантинные ограничения, это правильное и взвешенное решение за последние полгода. Это исключительно научно обоснованное решение, учитывая пиковую нагрузку на медицинскую отрасль в конце января и в феврале. Решение принято правильное», — заявил эксперт, отметив важность учтения при определении сроков введения локдауна как роста заболеваемости, так и возможности контроля противоэпидемических мероприятий во всех сферах бизнеса.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий разъяснил, что «локдаун не лечит ковид», однако дает возможность разорвать цепь распространения болезни и перезагрузить медицинскую систему, дать ей отдохнуть.

Фото stopcor.ua/

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