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Здоровье и медицина

Будьте осторожны: астрономы пообещали землянам мощную магнитную бурю 10 декабря

7:38 10 декабря 2020
Будьте осторожны: астрономы пообещали землянам мощную магнитную бурю 10 декабря

В четверг, 10 декабря, Землю накроет мощная магнитная буря уровня G2, сохранятся магнитные возмущения и 11 декабря, впрочем, их сила несколько снизится. Это следует из обновленного прогноза Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Метеочувствительным людям следует быть осторожными и в День святого Николая, 19 декабря (возбуждение магнитосферы начнется заранее — 18 декабря).

Последние ощутимые магнитные колебания в 2020 году ожидаются 24 декабря, однако они не достигнут даже уровня G1.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь медики традиционно советуют отказаться от спиртного, кофе, никотина, жирных и острых блюд. Желательно соблюдать режим сна и больше бывать на свежем воздухе.

Напомним, причиной возмущений стали массы солнечного вещества, выброшенные на поверхности Солнца во время вспышки 7 декабря.

Фото Pixabay

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