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Здоровье и медицина

В условиях эпидемии «Дарница» использовала все ресурсы для обеспечения украинцев необходимыми препаратами, — Шимкив

13:58 10 декабря 2020
Шимкив
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Эпидемия COVID-19 и введение тотального локдауна не повлияли на производство «Дарницей» необходимых препаратов для украинцев, поэтому дефицита лекарств компании не было. Об этом в интервью агентству «Интерфакс — Украина» заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

«С начала эпидемии в Украине не было случаев дефицита лекарств, которые производит „Дарница“. Мы работаем в три смены с максимальной отдачей, чтобы избежать каких-либо спекуляций вокруг препаратов, которые могут спасти жизнь», — отметил он.

Шимкив напомнил, что «Дарница» в том числе производит ряд препаратов, которые применяются для лечения симптомов, сопровождающих COVID-19.

«Например, инфузионные растворы для интенсивной терапии или препараты для лечения таких последствий заболевания, как тромбоз. Производим препараты, применяемые при пневмонии и инфекциях, лекарственные средства, которые сопровождают значительные поражения легких, препараты для лечения нервной и сердечно-сосудистой систем, аритмии. В нашем портфеле есть также жаропонижающие препараты, в частности „Парацетамол“, который ВОЗ рекомендует как средство для борьбы с лихорадкой, сопровождающей коронавирусную болезнь», — рассказал он.

Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что модель работы в условиях локдауна «Дарница» отладила еще в марте, но продолжает ее совершенствовать.

«Мы уже знаем, как эффективно организовать дистанционную работу для сотрудников офиса, также у нас есть, без преувеличения, уникальный опыт оперативного и гибкого корректирования плана производства. В частности, в этом году мы произвели на 200% „Парацетамола“ больше, чем планировали, потому что понимали, что пациенты в нем нуждаются, и должны были предотвратить дефицит. Но на самом деле первое, о чем мы заботились с начала пандемии, была безопасность команды „Дарницы“. Все наши сотрудники уже давно имеют медицинские страховки, но на старте пандемии мы пересмотрели пакетное наполнение, чтобы каждый мог получить медицинскую помощь в случае заболевания COVID-19. Мы закупили для сотрудников вакцину от гриппа, созданную с учетом рекомендаций ВОЗ, и провели кампанию по вакцинации», — отметил он.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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