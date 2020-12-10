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Здоровье и медицина

«Это может спасти жизнь»: доктор Комаровский дал важный совет потерявшим обоняние

16:05 10 декабря 2020
Доктор Комаровский

Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил смертельную опасность, которую таит один из типичных симптомов COVID-19. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Есть два случая, когда отсутствие обоняния действительно угрожает нашей жизни. Первый случай — это когда мы с помощью обоняния определяем качество продуктов. Если вы не чувствуете неприятный запах, то внимательно присматривайтесь к срокам годности. Если сомневаетесь, что это нормальная еда — дайте понюхать тому, кто обоняние не утратил», — советует медик.

Вторая проблема — отсутствие возможности ощутить запах дыма и газа. По его словам, в этом случае важно использовать датчики дыма.

Ранее сообщалось, что Комаровский рассказал об эффективности применения противовоспалительных средств для более легкого протекания коронавируса.

Фото: скриншот видео

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