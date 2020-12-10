Чтобы сон был здоровым: Минздрав дал рекомендации украинцам
Центр общественного здоровья напомнил украинцам, что нужно для здорового сна.
Медики пишут, что очевидные и слишком простые на первый взгляд рекомендации самом деле являются научно доказанными и действительно определяют то, насколько качественно мы спим.
«Мы подготовили для вас чеклист рекомендаций здорового сна. Проверьте, скольких из них вы придерживаетесь. Выберите для себя две рекомендации, попробуете выполнять ежедневно в течение следующей недели, и сравните качество своего сна», — посоветовали в Минздраве.
- Комната для должна быть сна тихая, темная и иметь комфортную температуру воздуха (в среднем не более 21° C).
- Ложиться и вставать нужно примерно в одно и то же время, даже в выходные. Продолжительность сна — не менее семи часов в сутки.
- Не ложитесь спать, если нет сонливости. Если не удается заснуть через 20 минут после первой попытки, нужно встать и ждать следующего «окна в сон». При этом надо заниматься спокойными расслабляющими процедурами, например, йога, ванная и прочее.
- Нельзя работать или учишься в постели, следует использовать ее исключительно для сна.
- Нельзя пользоваться электронными устройствами по крайней мере за час до сна.
- Не следует есть за час до сна. При возникновении голода поздно вечером, можно съесть легкую полезную закуску.
- Нужно регулярно заниматься физической активностью в течение дня.
- Нельзя употреблять напитки или еду с кофеином после 17:00.
- Не следует употреблять алкоголь перед сном.
-Следует уменьшить потребление жидкостей перед сном.
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