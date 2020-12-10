Чтобы сон был здоровым: Минздрав дал рекомендации украинцам

Центр общественного здоровья напомнил украинцам, что нужно для здорового сна.

Медики пишут, что очевидные и слишком простые на первый взгляд рекомендации самом деле являются научно доказанными и действительно определяют то, насколько качественно мы спим.

«Мы подготовили для вас чеклист рекомендаций здорового сна. Проверьте, скольких из них вы придерживаетесь. Выберите для себя две рекомендации, попробуете выполнять ежедневно в течение следующей недели, и сравните качество своего сна», — посоветовали в Минздраве.

- Комната для должна быть сна тихая, темная и иметь комфортную температуру воздуха (в среднем не более 21° C).

- Ложиться и вставать нужно примерно в одно и то же время, даже в выходные. Продолжительность сна — не менее семи часов в сутки.

- Не ложитесь спать, если нет сонливости. Если не удается заснуть через 20 минут после первой попытки, нужно встать и ждать следующего «окна в сон». При этом надо заниматься спокойными расслабляющими процедурами, например, йога, ванная и прочее.

- Нельзя работать или учишься в постели, следует использовать ее исключительно для сна.

- Нельзя пользоваться электронными устройствами по крайней мере за час до сна.

- Не следует есть за час до сна. При возникновении голода поздно вечером, можно съесть легкую полезную закуску.

- Нужно регулярно заниматься физической активностью в течение дня.

- Нельзя употреблять напитки или еду с кофеином после 17:00.

- Не следует употреблять алкоголь перед сном.

-Следует уменьшить потребление жидкостей перед сном.

Напомним, исследовав суточные ритмы человека, ученые опровергли популярный миф о том, что люди делятся исключительно на «жаворонков» и «сов». В новой классификации выделили четыре хронотипа человека.

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