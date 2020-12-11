Погибший киевлянин спас четырех человек, в том числе ребенка

В Киеве в больнице скорой помощи провели уникальную операцию: пересаженные донорские органы спасли четверых человек, в том числе трехлетнюю девочку. Об этом сообщила основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец.

Донором стал 38-летний мужчина, получивший смертельную черепно-мозговую травму. После того, как врачи констатировали у пациента смерть мозга, жена и сестра мужчины дали согласие на донорство.

Донорская почка спасла девочку с острой почечной недостаточностью. В свои три года юной пациентке уже пришлось пережить несколько сеансов гемодиализа. С пересаженной почкой у девочки снова есть шансы на нормальную жизнь.

Вторую почку от донора пересадили 50-летнему жителю Киевской области. Донорская печень помогла облегчить состояние еще одному пациенту Института трансплантологии — 59-летнему мужчине.

Сердце от донора пересаживали в киевском Институте сердца. Сложнейшую операцию выполнила команда Гаврила Ковтуна, заведующего отделением трансплантации, ученика Бориса Тодурова.

Новое сердце бьется в груди 34-летнего мужчины, несколько лет страдавшего дилатационной кардиомиопатией. При этой болезни кровь не может нормально прокачиваться по телу из-за сильного растяжения сердечной мышцы. В Институте сердца говорят, что пациент был в критическом состоянии, время было на исходе, а теперь после трансплантации мужчину можно считать спасенным.

Фото Інститут серця МОЗ України/Facebook



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