27.95 / 28.19 33.74 / 34.16
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Погибший киевлянин спас четырех человек, в том числе ребенка

16:31 11 декабря 2020
операция

В Киеве в больнице скорой помощи провели уникальную операцию: пересаженные донорские органы спасли четверых человек, в том числе трехлетнюю девочку. Об этом сообщила основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец.

Донором стал 38-летний мужчина, получивший смертельную черепно-мозговую травму. После того, как врачи констатировали у пациента смерть мозга, жена и сестра мужчины дали согласие на донорство.

Донорская почка спасла девочку с острой почечной недостаточностью. В свои три года юной пациентке уже пришлось пережить несколько сеансов гемодиализа. С пересаженной почкой у девочки снова есть шансы на нормальную жизнь.

Вторую почку от донора пересадили 50-летнему жителю Киевской области. Донорская печень помогла облегчить состояние еще одному пациенту Института трансплантологии — 59-летнему мужчине.

Сердце от донора пересаживали в киевском Институте сердца. Сложнейшую операцию выполнила команда Гаврила Ковтуна, заведующего отделением трансплантации, ученика Бориса Тодурова.

Новое сердце бьется в груди 34-летнего мужчины, несколько лет страдавшего дилатационной кардиомиопатией. При этой болезни кровь не может нормально прокачиваться по телу из-за сильного растяжения сердечной мышцы. В Институте сердца говорят, что пациент был в критическом состоянии, время было на исходе, а теперь после трансплантации мужчину можно считать спасенным.

Фото Інститут серця МОЗ України/Facebook

535

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

операция

Погибший киевлянин спас четырех человек, в том числе ребенка

Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Джошуа — Пулев: где смотреть бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер