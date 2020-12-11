Как мобилизовать иммунитет на борьбу с коронавирусом: на прямой линии «ФАКТОВ» врач-иммунолог

Коронавирус непредсказуем: в одной семье жена болеет, а муж нет. Почему?

— Можно предположить, что такая избирательность обусловлена рецепторами, ответственными за регуляцию давления, — ангиотензиновыми (АПФ-2), — рассказывает иммунолог, аллерголог, главный внештатный специалист по клинической иммунологии Киевской области, доцент, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко. — Связываясь с ними, вирус попадает в организм. Дети в основном болеют COVID-19 легко, потому что этих рецепторов у них меньше, а с возрастом количество может увеличиваться, особенно у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому встречаются парадоксальные случаи, когда человек со слабым иммунитетом, находящийся в очаге инфекции, не заражается.

— Убережет ли от заболевания коронавирусной инфекцией прием витаминов С и D, цинка?

— Витамины и микроэлементы укрепляют организм. Также усиливают способность иммунной системы адекватно распознавать вирусную частицу и реагировать на нее защитными титрами антител либо выработкой клеток, убивающих вирус. Но следует правильно принимать витамины профилактически, а если вирус настиг, то дозы должен назначить доктор.

Витамин С — мощный антиоксидант, и хорошо разжижает кровь. Это нужно, чтобы кислород и питательные вещества без преград поступали в жизненно важные органы. Витамин D укрепляет иммунную защиту. Но передозировка витаминов С и D приводит к излишнему отложению кальция в почках и других органах. Цинк тоже поддерживает иммунитет в боевом состоянии. Однако, если принимать микроэлемент бесконтрольно, могут быть тошнота и рвота. Не нужно забывать, что если человек питается полноценно, ест много овощей и фруктов, то организм получает все необходимые витамины и микроэлементы.

Почему люди заражаются коронавирусом повторно? Какие лекарства при лечении COVID-19 могут вызвать аллергию? Чем опасна передозировка витаминов и микроэлементов? Как укрепить иммунитет?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 14 декабря, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии ответит иммунолог кандидат медицинских наук Татьяна Николаевна Бондаренко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 24 декабря

Ранее известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, помогает ли прием противовоспалительных средств в борьбе с коронавирусом.

Фото: pixabay.com/

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