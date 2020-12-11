На распространение вируса влияют эмоции

Социальной дистанцией, которую рекомендуется соблюдать, является полтора метра. Но во время эмоционального разговора вирусные частицы распространяются в радиусе трех метров. И даже те люди, которые делают замечания другим, не надевающим маску, в результате лишь повышают риск заразиться, потому что в ответ получают порцию аэрозоля с любыми вирусами. Ведь не только коронавирус представляет опасность для человека.

Носить маску очень важно, считают инфекционисты. Например, известный львовский пульмонолог Анатолий Невзгода, цитируя американских врачей, говорит: «Надевая маску, вы спасаете жизнь тому, кто ее не надел». В общественных местах лучше вести себя сдержанно и избегать громких разговоров. Специалист подчеркнул, что надевать маску надо не только в помещении, но и на улице, если вы попадаете в толпу. Именно от вирусной нагрузки во многом зависит, заболеет человек или нет и насколько мощным окажется заражение.

Исключить вероятность того, что рядом с вами находится зараженный коронавирусом человек, нельзя. При дыхании он распространяет инфекцию в окружающее пространство, а при разговоре этот эффект усиливается. Так что снизить потенциальную опасность поможет ношение медицинских масок и… молчание.

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Фото: pixabay.com/



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