Не прибегая к помощи вакцины: ученые рассказали, как уничтожить коронавирус за две минуты

Зубная паста, содержащая цинк и фторид олова, способна нейтрализовать почти на 100% SARS-CoV-2 в течение двух минут. Условием является одновременное использование пасты и жидкости для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом, сообщает стоматологическое издание Dental Tribune.

Такие выводы сделали специалисты Школы общественного здравоохранения Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США).

В ходе исследования, которое было завершено в октябре этого года, ученые пришли к заключению, что некоторые марки зубной пасты ввиду особенностей своего химического состава способны нейтрализовать новый коронавирус.

Окончательные результаты экспериментов планируется опубликовать в этом месяце.

«Мы находимся на ранней стадии клинических исследований, однако предварительные лабораторные и клинические результаты выглядят весьма многообещающе. Чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения», — отметила доктор Мария Райан.

Напомним, ранее британские ученые предложили альтернативное средство для борьбы с коронавирусом — покрытые нанослоем меди медицинские маски.

Фото скрин видео YouTube

842

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter