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Здоровье и медицина

Украинцам изменили алгоритм тестирования на ковид

10:21 14 декабря 2020
медик и пациент

Тестирование на коронавирус в Украине теперь будут проводить всем людям с симптомами респираторного заболевания. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что в настоящее время уменьшилось число людей, которые хотят пройти тесты на коронавирус. Лаборатории перестали работать на полную мощность. В связи с этим был изменен алгоритм тестирования. По новому алгоритму всех людей с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19. Ранее такого не делали.

«Мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания», — сказал Степанов.

Кроме этого, в министерстве добавили тестирование методом экспресс-диагностики — это быстрые тесты на антиген.

Министр уточнил, что завтра министерство обнародует разъяснение, как пройти тест, в том числе контактным людям.

Напомним, на утро 14 декабря в Украине подтверждено 900 666 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию подхватили 6 451 человек. На минувшей недели сделано 244,391 тысяч ПЦР-тестов. Это меньше, чем на предыдущей неделе (279,189 тысяч).

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