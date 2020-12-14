Врач исключил мгновенное спасение людей за счет вакцины от ковида

Борьба COVID-19 затянется на долгое время Об этом израильский эксперт в области пациент-менеджмента Роман Гольдман заявил изданию «ГОРДОН».

Врач отмечает, что предварительная дата начала вакцинации в Израиле — 27 декабря, и в страну уже прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Но правительство обсуждает вероятность третьего локдауна. Это связано с тем, что заболеваемость опять растет.

«Сейчас в Израиле в сутки выявляют уже по 1,5 тыс. и больше зараженных. Опять увеличилось число тяжелых пациентов, стала расти нагрузка на систему здравоохранения. „Ковидные“ отделения в больницах снова стали быстро заполняться», — утверждает Гольдман.

По его словам, кампания по вакцинации будет беспрецедентной и по объемам, и по скорости ее проведения.

«Прививка — это не волшебная кнопка, которая позволит „выключить“ пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы», — подводит итог медик.

Напомним, срок окончания пандемии назвал гендиректор одного из производителей вакцины.

Фото: pixabay.com

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