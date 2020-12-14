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Здоровье и медицина

Коронавирус переключился на молодежь до 30 лет, такого раньше не было, — Голубовская

15:44 14 декабря 2020
Капельница

Известная украинская инфекционистка Ольга Голубовская отметила новую тенденцию в распространении коронавируса — фиксируется все больше тяжелых больных среди молодежи. Об это она рассказала изданию OBOZREVATEL.

«Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления», — сказала Голубовская.

Он отметила, что осложнения не всегда вызываются сопутствующими заболеваниями — последствия инфицирования в основном зависят от количества возбудителя и реакции иммунитета.

«Надеемся, что где-то к 2022 году вирус немного потеряет свою агрессивность, как это было в период испанского гриппа. Я не очень люблю такое сравнение, это совершенно разные вирусы, но есть надежда, что он будет циркулировать рядом с нами в качестве пятого коронавируса», — высказала предположение инфекционистка.

Ранее сообщалось, что Ольгу Голубовскую госпитализировали с инфекцией COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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