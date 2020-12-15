Распространенный в Украине тест на COVID-19 признали неэффективным

Французское национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения официально рекомендовало не применять экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test. Причиной названы результаты расследования, которое показало — действие и безопасность тестов не гарантированы.

«Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель — VivaChek)», — говорится в заявлении регулятора.

Упаковка с экспресс-тестами

В связи с этим агентство рекомендует сетям аптек также заблокировать любые действия в отношении уже полученных партий тестов.

Отметим, что экспресс-тесты этого производителя присутствуют и на украинском рынке. В Интернет-аптеках их предлагают приобрести по цене от 220 гривен.

Медики же, как правило, используют профессиональные ПЦР- и ИФА-тесты. В соответствии с новыми протоколами Минздрава тестирование теперь будут проводить всем людям с симптомами респираторного заболевания.

Фото Vivachek.com/

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