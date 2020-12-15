Доктор Комаровский резко раскритиковал известных людей, делящихся опытом излечения от COVID-19

Отчеты публичных людей о перенесенном коронавирусе нельзя воспринимать как медицинские. Об этом известный педиатр Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале.

Врач отметил тенденцию последнего времени: известные люди, переболевшие коронавирусом, записывают видеорекомендации, как победить болезнь.

«Мы доходим до стандартной в наших краях ситуации, когда политики дискутируют с медиками о том, как все-таки правильно лечить», — написал Комаровский.

По его словам, если коронавирусом заболеют 100 семидесятилетних людей, то как минимум 50 из них могут выздороветь вообще без лекарств, а затем они начнут писать письма с советами по лечению.

«Не надо ваш личный опыт экстраполировать на все человечество», — посоветовал Комаровский и отметил, что медицинские советы требуют огромной ответственности.

«Если вы не профессиональные медутки, если вы не знаете, что такое современная медицинская наука, что такое доказательная медицина, что такое эпидемиология 21 века, пожалуйста, не давайте публичных советов!» — сказал педиатр. Ранее Комаровский рассказал об опасности потери обоняния при коронавирусе.

Фото: скриншот видео

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