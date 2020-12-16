Названо число повторно заболевших ковидом украинцев

К середине декабря в Украине у 2 161 человека повторно подтверждено заболевание коронавирусом. Об этом сообщает ЦОЗ.

В Украине зафиксировано, что 0,25% переболевших коронавирусом заразились повторно. Это определяется результатами ПЦР, полученными не ранее чем через 40 дней от первого положительного теста. Повторные заболевания COVID-19 обнаружены у 2 161 человека, из которых 12% (250 человек) — это медики.

Исследования показывают, что уровень вырабатываемых антител бывает разным, и в группе риска повторного заражения COVID-19 находятся люди, перенесшие заболевание в легкой форме.

В ЦОЗ утверждают, что в Украине не проводили исследования, подтверждающие генетические отличия вирусов первого и «повторного» заболеваний. Эти исследования могли бы отделить случаи действительно повторного заражения от длительной инфекции.

Напоминаем, один из применяемых в Украине тестов на коронавирус признали неэффективным — получены результаты расследования.

Фото: pixabay.com

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