"Я буду в числе первых": Тодуров рассказал, когда в Украине может начаться вакцинация медиков от COVID-19

Первую партию вакцины от коронавируса в Украину могут завезти уже в январе будущего. Она будет предназначена для вакцинации медработников, обслуживающих ковидных больных. Об этом в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман заявил директор Института сердца Борис Тодуров.

Тодуров отметил, что сам планирует вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине.

«Я буду в числе первых», — сказал врач.

По его словам, пандемия COVID-19 закончится тогда, когда «наберется критическая масса вакцинированных — хотя бы 60−70% населения».

Медик отметил, что чем быстрее Украина закупит вакцины, неважно чьего производства, главное, чтобы они были действенными, тем быстрее пандемия пойдет на спад.

Тодуров уточнил, что на сегодня медики не знают данных ни по одной вакцине. Поэтому говорить о том, какая лучше рано. Нужно сделать исследование нескольких вакцин разных стран, посмотреть на результат и тогда делать выводы.



И.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин говорил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь. Это медработники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы госбезопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Напомним, руководитель компании BioNTech профессор Угур Шахин считает, что к концу лета 2021 года пандемию коронавируса странам удастся взять под контроль. Как известно, BioNTech и Pfizer на днях получили разрешение на регистрацию вакцины по ускоренной процедуре, предоставив подтверждение, что эффективность препарата составляет 95% после двукратного введения.













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