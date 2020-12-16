В Украине "оптимизировали" работу "скорой": к кому приедут в первую очередь

В среду, 16 декабря, Кабмин утвердил новые критерии для работы «скорой помощи». Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По словам Мокана, теперь все вызовы будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный.

К критическим вызовам отнесли случаи, которые требуют немедленного вмешательства. Это отсутствие дыхания, признаки массивной кровопотери. На такие вызовы бригада «скорой» должна будет прибыть в течение 10 минут.

Экстренный вызов — при случаях нарушения сознания, признаках кровотечения, признаках инсульта, расстройства дыхания. «Скорая» должна прибыть к больному в течение 20 минут.

К неэкстренным вызовам относятся случаи, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, но заболевший или пострадавший требует консультации медработника.

При непрофильных вызовах необходимую консультацию пациент сможет получить по телефону.

В Кабмине считают, что новые критерии позволят оптимизировать работу медиков «скорой помощи».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о симптомах инсульта, а также о том, что делать до приезда «скорой».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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