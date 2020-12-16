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Здоровье и медицина

Супрун призвала украинцев "декоммунизировать" домашние аптечки: что нужно выбросить

20:05 16 декабря 2020
аптечка

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун продолжает в соцсети давать советы украинцам. В недавнем посте на Facebook Супрун посоветовала «декоммунизировать» домашние аптечки.

По словам медика, ревизию аптечки нужно сделать в ближайшее время, чтобы избавиться от устаревших, неэффективных, а порой и опасных препаратов, «которым давно не место в аптечке современного человека».

Супрун рекомендует убрать из аптечки:

- горчичники, потому что адекватных научных доказательств эффективности горчичников нет;

- оксолиновую мазь, которая блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или возбудителей респираторных инфекций;

- йод и зеленку. Сейчас есть более безопасные и современные средства, которые не проигрывают в эффективности и не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже;

-перекись водорода, которая может быть эффективной для механической очистки раны. Но это же можно сделать, промыв рану водой;

-мазь Вишневского. По словам Супрун, мазь применяют только в постсоветских странах. При этом никаких научных исследований ее эффективности не существует;

-мазь «Звездочка». Если намазать ею в носу, будет так же как с оксолиновой — мазь мешает очищению слизистой носа и способствует налипанию частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций. Кроме того, нос будет сильно печь и чесаться;

-мумие — нет никаких клинических испытаний, подтверждающих его эффективность.

Напомним, Ульяну Супрун приглашали на встречу в Офис президента, якобы чтобы предложить работу в Нацсовете реформ. Но в итоге после короткого собеседования должности она не получила.


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