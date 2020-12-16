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Здоровье и медицина

22 декабря на вопросы читателей "ФАКТОВ" ответит вирусолог Алла Мироненко

17:35 21 декабря 2020
доктор

— Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, напрасны, — объясняет заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко. — Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов.

— Сейчас люди все чаще болеют ОРВИ и гриппом. Как будет развиваться эпидемия в этом сезоне?

— Сегодня ситуация нестандартная. В отличие от предыдущих сезонов люди носят защитные маски, стараются ограничивать общение, соблюдать дистанцию. Поэтому бурного течения эпидемии не ожидаем. Она, скорее всего, будет вялой, поздней, затянувшейся.

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— Как отличить грипп от COVID-19?

— Симптомы двух инфекций похожи. Однако у гриппа короткий инкубационный период: человек, заразившийся утром, к вечеру понимает, что он заболел. Также для гриппа характерно стремительное развитие болезни по нарастающей. А при заражении коронавирусом течение часто вялое: температура сегодня есть, а завтра нормальная, потом снова повышена. Пневмония может быть или нет. Возможно присоединение бактериального осложнения или появление диареи, с помощью которой организм пытается избавиться от токсинов. Из-за интоксикации очень страдает печень, ведь нехватка кислорода затрудняет обменные процессы, повышает выработку токсинов. Как человек переболеет COVID-19, зависит от возраста, реакции иммунитета на количество вируса, попавшего в организм, наличия хронической патологии.

Когда ожидать значительного уменьшения заболеваемости СOVID-19? Почему люди заражаются коронавирусом повторно? Как будет развиваться эпидемия гриппа? Может ли привитой человек заболеть гриппом?

На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 22 декабря, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии ответит вирусолог доктор медицинских наук Алла Петровна Мироненко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 14 января 2021 года

Ранее семейный врач Феликс Илясевич назвал основные симптомы COVID-19 и рассказал, всегда ли требуется КТ для подтверждения пневмонии.

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