«Сказал семейному врачу, что в больницу поеду сам, а он мне: «Куда ты поедешь? У тебя дырка в желудке!»

После операции прошло девять дней, и Ярослав Шпаковский приехал во Львовскую больницу скорой помощи, чтобы снять швы.

— Чувствую себя прекрасно, никакого дискомфорта, — говорит мужчина. — Сам не верю, что чуть больше недели назад перенес сложную операцию. На животе лишь несколько небольших точек в местах, где делали проколы размером около сантиметра каждый. Через них вводили инструменты — манипуляторы и видеокамеру.

Ярославу 32 года. Время от времени занимается спортом, следит за рационом. На завтрак обычно ест кашу, на обед — обязательно что-то первое. Спиртным и фастфудом не злоупотребляет. Но в течение последних пяти лет мужчину периодически беспокоили боли в животе.

— Примерно раз в год, просыпаясь утром, я чувствовал небольшую боль, — продолжает Ярослав. — Тогда отправлялся к врачу, чтобы выяснить, что со мной. Но, сделав УЗИ, специалисты говорили, что ничего угрожающего не видят. Мол, небольшое вздутие кишечника — и все. Назначали ферменты, и лечение помогало.

А в ночь на 23 ноября Ярослава разбудила совершенно другая боль в животе:

— От нее я проснулся и почувствовал, что внезапно стало трудно дышать. Было ощущение, будто что-то ущемило легкое. Я живу в Винниках, недалеко от Львова. Мне вызвали скорую. Но в ту ночь дежурил уролог, который, приехав, сказал, что с почками у меня все нормально, а с желудком среди ночи помочь никто не сможет. После укола обезболивающего стало легче. Дождавшись утра, я отправился к семейному врачу.

Когда Ярослав сдал анализы и прошел УЗИ, у него обнаружили перфоративную язву желудка.

— Врач сказал, что надо срочно вызвать скорую из Львова, чтобы везти меня на операцию, — продолжает Ярослав. — А я ответил, что нормально себя чувствую и сам поеду на скорую. Тогда он мне: «Куда ты поедешь? У тебя дырка в желудке!»

Оперировал Ярослава старший ординатор первого отделения Центра хирургии Львовской больницы скорой помощи Олег Билоруский. Доктор объясняет, что дышать пациенту было трудно из-за того, что язва прорвалась в брюшную полость:

— В таких ситуациях, как правило, содержимое желудка попадает в брюшную полость, раздражает диафрагму, ограничивается ее подвижность — и у человека осложняется дыхание. Поэтому возникает внезапная боль. Узнав от Ярослава об этих симптомах, я сразу понял, что операции не избежать.

Врач говорит, что люди по-разному переносят прорыв язвы. Кто-то, как Ярослав, не может терпеть боль и сразу обращается к врачу. Это лучший вариант. Но, если пациент обращается через четыре дня после прорыва язвы, у него уже успевает развиться тяжелое осложнение — общий перитонит.

Операция у Ярослава длилась около часа. Уже на следующий вечер мужчина начал вставать с кровати. А через четыре дня после хирургического вмешательства самостоятельно поехал домой.

— Я вообще-то не знал, что стал первым, кому на Львовщине лапароскопически прооперировали язву желудка, мне просто сказали, что есть такая возможность, и я ею воспользовался, — вспоминает Ярослав. — А когда знакомые увидели сообщение об этом в медиа, спросили: «Это о тебе?» Так я и узнал, что стал первопроходцем. Хорошо, что не выяснил это до операции, иначе переживал бы больше.

— Преимущества этого метода в том, что пациент после операции значительно меньше находится в больнице, операция менее травматичная, значит, вероятность осложнений ниже, — говорит Олег Билоруский. — В мире метод применяется широко. Но если пациент обратился поздно, то делаем традиционное хирургическое вмешательство: разрез брюшной стенки длиной 10—12 сантиметров, дополнительные разрезы, чтобы поставить дренажи. У пациента сохраняется боль, он должен не меньше месяца ограничивать любые нагрузки и придерживаться особого режима.

«Если возникает внезапная сильная боль в верхней или нижней половине живота, — это уже повод, чтобы вас осмотрел семейный врач или хирург, — говорит Олег Билоруский. — Ярославу повезло, что к нам он попал довольно быстро, и мы смогли провести щадящую операцию»

Лапароскопические операции по поводу язвенной болезни можно делать не всем.

— Если язва прорвалась в брюшную полость больше чем за день до того, как пациент попал к нам, у него уже, скорее всего, развился обширный перитонит и приходится делать обычную полостную операцию, — объясняет Олег Билоруский. — Противопоказанием для лапароскопии являются сопутствующие болезни — сердечные и легочные. Такое ограничение связано с тем, что во время лапароскопической операции происходит повышение внутрибрюшного давления, а в этом случае сопутствующие болезни могут ограничить возможности хирурга.

На вопрос, что могло спровоцировать развитие язвы у Ярослава, который вел активный образ жизни и не злоупотреблял ни вредной пищей, ни алкоголем, Олег Билоруский ответил:

— Рацион — это важно. Но большую роль играют индивидуальные особенности организма человека. Например, кислотность желудочного сока. Разумеется, стиль жизни, еда и прием лекарств влияют на кислотность. У Ярослава она была повышена. Поэтому теперь мы должны правильно подобрать препараты, чтобы ее урегулировать.

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Ярослав уже вошел в привычный ритм жизни, но еще должен соблюдать диету и принимать лекарства, нормализующие кислотность.

— Список того, что мне можно есть, гораздо короче того, что нельзя, — признается он. — Ем лишь каши на воде, подсушенный, почти черствый хлеб. Разрешается есть яйца, но только сваренные всмятку, немного мяса, приготовленного на пару. Врачи сказали, что такая диета у меня должна быть в идеале три месяца. Могу сказать, что сейчас сплю и вижу, например, наваристый борщ. Но пока потерплю ограничения ради здоровья.

«На животе у меня остались лишь следы от нескольких проколов, через которые хирурги вводили инструменты — манипуляторы и видеокамеру», — говорит Ярослав

В больнице объясняют, что язвенная болезнь — это хроническое заболевание. Пациенты, у которых она есть, нуждаются в постоянном наблюдении. Как правило, после операций по поводу прободения язвы желудка в течение года пациент курсами принимает препараты. Кроме того, дважды в год проходит эндоскопическое обследование, чтобы медики видели, как выглядит слизистая желудка. Важно не допустить рецидива.

Ежегодно во Львовской больнице скорой помощи оперируют до 40 пациентов с язвой желудка.

Олег Билоруский назвал признаки, которые должны насторожить человека и подсказать, что надо срочно обратиться к врачу:

— Если у вас возникает внезапная сильная боль в верхней или нижней половине живота — это уже повод, чтобы вас осмотрел семейный врач или хирург. Обычно острая боль, которая длится несколько часов, свидетельствует о какой-то серьезной проблеме, которая требует срочного вмешательства. Не запускайте свое состояние и не надейтесь на «чудо-таблетки». В данном случае лекарства работают только в комплексе.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», о серьезных заболеваниях сигнализирует возникновение горечи, соленого или металлического привкуса во рту.

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