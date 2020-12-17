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Здоровье и медицина

Как крымчанам получить консультацию у врача на материковой Украине

13:06 17 декабря 2020
Врач

Украинцы, живущие на территории временно оккупированного Крыма, могут получить онлайн-консультацию у медиков, не пересекая админграницу с материковой частью Украины.

Как сообщают в представительстве президента Украины в АРК, крымчане могут получить консультации у медиков из учреждений в Херсонской области, подписав дистанционно декларацию с семейным врачом.

Представительство публикует номера телефонов, по которым могут обращаться жители Крыма — горячая линия для крымчан Херсонской областной государственной администрации по вопросам медицинских услуг: +38 099 3 509 728 (Viber, Telegram, WhatsApp) — по этим номерам можно получить консультацию и контактные данные семейного врача.

Выехавших на материк готовы принимать в амбулатории общей практики семейной медицины КНП «Генический центр первичной медико-санитарной помощи» (Чонгар) и Преображенской врачебной амбулатории общей практики — семейной медицины КНП «Каланчакский центр первичной медико-санитарной помощи» (+38 05530 37291).

Напомним, что недавно российский вице-премьер Марат Хуснуллин обвинил в нехватке воды на полуострове самих крымчан, которые «воруют» и «теряют» воду.

Фото с Pixabay.

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