27.78 / 28.03 33.72 / 34.15
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Врач-инфекционист рассказала, стоит ли сбивать температуру при коронавирусе

14:06 17 декабря 2020
люди

Одна из ведущих инфекционистов Украины профессор Ольга Голубовская в интервью «Обозревателю» заявила, что при инфекциях, в том числе и при коронавирусной, в начале болезни не нужно сбивать температуру. Температура — это защитная реакция организма против любых возбудителей.

«Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное влияние на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению», — сказала Голубовская.

И если нет противопоказаний, то ее сбивать нельзя.

Среди показаний, по ее словам, могут быть инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам, а также если температура очень высокая и ее трудно вынести.

По словам медика, в других случаях сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы.

Ранее Голубовская отметила новую тенденцию в распространении COVID-19 — это все больше тяжелых больных среди молодежи до 30 лет.

Напомним, с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов, выздоровело 548 356 человек. За минувшие сутки зафиксировано 12047 новых случаев заражения.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Владимир Путин и Артем Дзюба

Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер