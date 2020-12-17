Врач-инфекционист рассказала, стоит ли сбивать температуру при коронавирусе

Одна из ведущих инфекционистов Украины профессор Ольга Голубовская в интервью «Обозревателю» заявила, что при инфекциях, в том числе и при коронавирусной, в начале болезни не нужно сбивать температуру. Температура — это защитная реакция организма против любых возбудителей.

«Это и прямая противовирусная защита, синтез интерферона, скорость защитных клеток. И непосредственное влияние на вирус: при высокой температуре он уменьшает свою способность к воспроизведению», — сказала Голубовская.

И если нет противопоказаний, то ее сбивать нельзя.

Среди показаний, по ее словам, могут быть инсульт, органические поражения головного мозга или склонность ребенка к судорогам, а также если температура очень высокая и ее трудно вынести.

По словам медика, в других случаях сбивание температуры увеличивает шансы на возникновение иммунологической фазы.

Ранее Голубовская отметила новую тенденцию в распространении COVID-19 — это все больше тяжелых больных среди молодежи до 30 лет.

Напомним, с начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов, выздоровело 548 356 человек. За минувшие сутки зафиксировано 12047 новых случаев заражения.

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