«Иммуноглобулин можно использовать на любой стадии заболевания COVID-19, но эффективнее всего — на начальной»

«Самолечение вредно и опасно», — утверждают врачи. С этим трудно спорить. Но как быть в ситуации, когда семейный врач не отвечает на звонки, потому что устал или сам заболел, когда в стационаре нет мест и скорая вынуждена оставлять тяжелого пациента дома? Столкнувшись с подобными случаями, люди стараются себя обезопасить, бросаясь то в одну, то в другую крайность. Так в домашних аптечках появляются противовирусные препараты, антибиотики, гормоны. Словом, запускается лозунг «Спасайся, кто может!» Этого можно было бы избежать, если бы к разработке мер профилактики и протоколов лечения пациентов с COVID-19 привлекли специалистов такого уровня, как доктор медицинских наук, профессор Вера Евстафьевна Казмирчук. Основатель кафедры иммунологии и аллергологии Национального мед-университета имени А. А. Богомольца, руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации, Вера Евстафьевна еще в апреле нынешнего года сама разработала схемы лечения от коронавируса и предложила Минздраву Украины срочно взять их на вооружение. «ФАКТЫ» подробно писали об этом в газете и на сайте (публикация за 17 июля 2020 года «Применяя давно известные препараты, можно успешно бороться с коронавирусом, — врач-иммунолог»). Речь идет, прежде всего, о широком применении иммуноглобулина и о том, в каких случаях могут быть показаны антибиотики.

«При вирусной инфекции антибиотики могут ослаблять иммунитет»

— Коронавирусная инфекция может развиваться стремительно, — говорит Вера Казмирчук. — Но остановить размножение вируса реально, если действовать быстро: в первые-вторые сутки заболевания ввести человеку антитела. Речь идет об иммуноглобулине. Этот препарат уже больше 50 лет применяется при различных вирусных заболеваниях, он безопасен и доказал свою эффективность.

— Но ведь COVID-19 — новая инфекция, и в иммуноглобулине, который выпускается у нас, пока нет специфических антител к этому вирусу?

— Механизм действия здесь другой. Чтобы получить иммуноглобулин, для одной партии препарата берут кровь тысячи доноров, обрабатывают ее специальным образом и получают набор антител против различных вирусов, в том числе коронавирусов. Потому что этот класс вирусов для человека не новый. С ним мы ежегодно сталкивались в период, когда люди болеют респираторными заболеваниями. Кроме того, есть у иммуноглобулина способность сражаться с любым вирусом, даже неизвестным. Ему это удается.

— Значит, можно сразу приостановить болезнь и не дать развиться осложнениям? Но как это сделать?

— Я проводила вебинары для украинских семейных врачей, рассказывала о том, какие правила надо соблюдать, используя иммуноглобулин на догоспитальном этапе. Вводят его внутримышечно, во второй половине дня. Длительность курса зависит от состояния пациента и может быть от двух до пяти дней. Дозу рассчитывают в зависимости от веса человека (более подробную информацию врачи могут получить на сайте Института иммунологии, аллергологии и реабилитации профессора Веры Казмирчук: iiar.kiev.ua, раздел «Новости»). Я не раз говорила, что профилактическое применение иммуноглобулина может защитить врачей от заражения, облегчить течение болезни. А если врач все же заразился, не дать развиться осложнениям. Но обеспечить медиков иммуноглобулином необходимо за счет государства, потому что препарат этот недешевый.

— Информацией об использовании иммуноглобулина вы охотно делитесь, и все же немногие врачи готовы на практике применять его…

— И очень жаль. Узнать о применении иммуноглобулина можно и на сайте нашего института, и в журнале «Врачебное дело». Есть мои записанные вебинары. Меня попросили провести даже вебинар для итальянских врачей, и я это сделала. Там информация востребована.

— Какие вопросы задавали врачи?

— Прежде всего, как не допустить развития осложнений в легких и каких ошибок в лечении надо избегать. Дело в том, что в наших протоколах лечения пациентов в стационаре поначалу предлагалось использовать плаквенил (действующее вещество — гидроксихлорохин). Применяется препарат для лечения малярии и некоторых аутоиммунных заболеваний. Его, кстати, назначали и в зарубежных клиниках. Препарат очень токсичный. И вскоре медики признали, что его применение было ошибкой. Но пациенты ведь пострадали! Затем акцент был сделан на антибиотиках, в частности таких, как азитромицин. Так вот: это кардиотоксичный препарат (он может нанести серьезный ущерб сердцу), из-за него начинаются неуправляемые аритмии. И нет смысла его применять, если не доказано, что у человека есть бактериальное осложнение. Назывались и другие антибиотики широкого спектра действия. Но при вирусной инфекции антибиотики ослабляют иммунитет, снижая возможность организма бороться с вирусами.

«Как уберечься от „матового стекла“, которое видно на КТ легких»

— Когда ставится диагноз воспаление легких, или пневмония, без антибиотиков не обойтись?

— В том-то и дело, что на фоне ковида развивается не пневмония, а пневмонит. Этот диагноз тоже не новый. Он сопровождает и другие вирусные инфекции. Но заболевание принципиально отличается от пневмонии. Это поражение или тромбоз капилляров легких. Вот почему на КТ видны не очаги воспаления, (как при бактериальной пневмонии), а «матовое стекло». Чтобы избавиться от него, надо применять противотромбозное лечение.

— А иммуноглобулин используется в период, когда осложнение уже появилось?

— Да. Подключать его можно на любом этапе. В стационаре необходимо внутривенное введение препаратов (для этого есть специальная форма — биовен). Хотя я настаивала на его применении еще в апреле-мае, в протокол лечения его ввели лишь в октябре-ноябре.

— Иммуноглобулин уже практически исчез из аптек…

— Постепенно семейные врачи все же начинают интересоваться, да и пациенты читают, больше узнают об иммуноглобулине, в том числе благодаря «ФАКТАМ». Но я думаю, если бы государство поставило задачу увеличить его производство, обеспечить широкое применение, призвало людей стать донорами (это все же препараты крови), выиграли бы все. Я с коллегами вела около 150 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Своими наблюдениями поделилась в статье «Опыт профилактики и эффективности лечения коронавирусной инфекции на догоспитальном этапе». Собранными данными в этой статье делится также столичный семейный врач Наталия Дендерук, которая пролечила с помощью иммуноглобулина более 60 пациентов и получила очень хорошие результаты. Наша совместная работа с Наталией Дендерук показала, что ни один из пациентов, которым применялось лечение иммуноглобулином, не погиб, а стационар понадобился единицам. Хотя среди заразившихся были люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца и легких, бронхиальной астмой, аутоиммунными и онкозаболеваниями. Это ли не убедительные аргументы в пользу терапии иммуноглобулином?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие показатели учитываются для госпитализации пациентов с коронавирусом. Напомним, украинцам изменили алгоритм тестирования на COVID-19.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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