Что может современная медицина: инновационное лечение за рубежом

Одной из основных целей поездок на лечение за границу является получение высокотехнологичных медицинских услуг, которые недоступны на родине. Оператор медицинского туризма Booking Health организует лечение за рубежом в лучших клиниках мира.

«Теперь для вас доступны новейшие процедуры и операции, которые появились всего несколько лет назад и отлично зарекомендовали себя в развитых странах», — отмечает оператор медицинского туризма.

Почему инновационное лечение лучше

Одна из очевидных причин, как отмечают представители оператора, — его эффективность. Кроме того, иногда на первый план выходят другие преимущества:

• низкий риск осложнений;

• минимальная инвазивность и возможность избежать травматичной операции;

• быстрое восстановление;

• лучшее качество жизни после лечения, предотвращение инвалидизации.

«При смертельно опасных заболеваниях некоторые инновационные методы лечения просто не имеют альтернативы. Например, при метастатических формах рака за рубежом используются новейшие типы иммунотерапии (TIL, CAR T-терапия). В случае успеха они позволяют добиться полного исчезновения первичной опухоли и всех метастазов», — говорят представители оператора.

Как пример приводится лечение рака простаты радионуклидами (например, Лютецием-177): «В организм вводятся радиоактивные вещества, которые сами „находят“ опухоль, все ее метастазы, накапливаются в них и разрушают радиацией изнутри. Такое лечение работает даже в самых запущенных случаях заболевания, когда химиотерапия и гормональная терапия оказываются безуспешными».

Часто к лечению инновационными методами прибегают для избежания травматичного вмешательства: «Протезирование сердечных клапанов может быть выполнено с помощью классической открытой операции, со стернотомией (рассечением грудины), подключением к аппарату искусственного кровообращения. После такой операции нужно восстанавливаться несколько месяцев. Но есть альтернатива — малоинвазивное вмешательство через небольшой разрез на ноге. Врачи доставляют искусственный клапан к сердцу через кровеносные сосуды. Именно такой подход применяется в развитых странах у большинства пациентов для протезирования аортального клапана, а в некоторых клиниках уже начали проводить операции по транскатетерному протезированию митрального клапана».

Другой пример — удаление опухоли мозга. Классическая операция в случае глубокого расположения новообразования может быть небезопасной. В европейских клиниках при удалении опухоли мозга врачи разрушают ее лазером, без больших разрезов — через отверстие в черепе диаметром чуть больше 3 мм и под контролем МРТ.

Как получить инновационное лечение за рубежом

Лишь в небольшом количестве развитых стран разрабатываются и внедряются в практику инновационные методики лечения. В государствах с низким уровнем медицины они появляются с задержкой на 10−20 лет.

Большинство людей не имеют возможности ждать так долго. К счастью, в этом нет необходимости, ведь с развитием медицинского туризма каждый человек, независимо от места проживания, получил доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Компания Booking Health поможет организовать для вас поездку за границу.

Booking Health («Букинг Хелс») работает на рынке медицинского туризма более 10 лет. Компания уже стала одним из лидеров в этой сфере, а в 2017-м она впервые в мире среди сервисов по подбору лечения за рубежом получила престижный сертификат ISO 9001:2015.

Сегодня Booking Health имеет контракты с сотнями клиник по всему миру. Специалисты компании постоянно отслеживают результаты их деятельности, отбирая только лучшие медицинские учреждения. Воспользовавшись услугами Booking Health, вы можете получить помощь самого высокого уровня, в том числе с использованием последних достижений медицины.

С помощью сервиса Booking Health вы можете подобрать подходящую клинику, сравнить цены и выгодно забронировать медицинскую программу: здесь представлены лучшие больницы Германии, Израиля, Швейцарии, Австрии, Южной Кореи и других развитых стран.



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