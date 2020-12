Вдохнуть жизнь: в декабре Фонд Рината Ахметова передаст украинским медикам 140 кислородных концентраторов

Медики Житомирской больницы № 2 им. В. П. Павлусенко буквально живут на работе. На одного врача здесь приходится около двух десятков пациентов с COVID-19. У каждого больного осложнения средней или тяжелой степени. В медучреждении развернули 200 коек, свободных мест почти нет. При такой нагрузке единственное, что может облегчить жизнь и помочь в спасении пациентов, — современное оборудование. 16 декабря больница получила сразу шесть кислородных концентраторов высокого класса. Их передал Фонд Рината Ахметова.

Кислородные концентраторы — жизненно необходимое оборудование для лечения больных средней тяжести. Фонд Рината Ахметова передал врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Их можно использовать при лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, церебральной сосудистой системы, гипоксии.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране в преодолении пандемии. Для этого он объединил ресурсы и усилия благотворительного фонда, ФК „Шахтер“, банка ПУМБ и бизнесов SCM. За время пандемии медикам было передано около 200 высококлассных аппаратов ИВЛ, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования. В эти дни фонд передает врачам 140 кислородных концентраторов. Их получат 27 больниц в разных регионах Украины», — сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета фонда.

Директор Житомирской городской больницы № 2 имени В. П. Павлусенко Игорь Кухарук сказал, что помощь, которую врачам оказывает Фонд Рината Ахметова, крайне важна.

«Медицинское сообщество очень благодарно за ранее предоставленную Фондом Рината Ахметова помощь в виде аппарата ИВЛ. Кислородные концентраторы, которые сегодня получают наши больницы, дадут возможность спасти еще больше человеческих жизней и пригодятся после преодоления пандемии для лечения пациентов с легочной патологией», — отмечает врач.

К словам благодарности присоединяется заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова: «Городские учреждения здравоохранения получают серьезную поддержку от представителей бизнеса. Спасибо Фонду Рината Ахметова и ПУМБ. Такое партнерство является прекрасным примером объединения усилий для преодоления пандемии».

Напомним, Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы фондом был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов — Спасение жизней». Проект не имеет аналогов в стране. Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям.

Также благодаря проекту Фонда Рината Ахметова «Спроси у доктора» жители страны могут получать консультации по волнующим их вопросам, связанным с пандемией, у ведущих врачей страны.

