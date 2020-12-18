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Здоровье и медицина

Медсестра потеряла сознание после введения вакцины от COVID-19 – видео

16:20 18 декабря 2020
Тиффани Довер

Старшая медсестра Тиффани Довер, которой делали прививку от коронавируса в больнице города Чатануга (американский штат Теннесси), упала в обморок вскоре после инъекции. Она потеряла сознание, когда у нее брали интервью спустя 15 минут после введения вакцины Pfizer, получившей разрешение в США.

Как сообщает издание The Sun, момент попал на видео. На нем видно, как Тиффани вдруг осекается и произносит: «Извините, у меня сильно кружится голова». Вскоре она падает, а коллеги ее подхватывают и стараются привести в чувство.

Молодая женщина утверждает, что для нее это вполне нормально — это обычная ее реакция на боль. Врачи также говорят, что произошедшее не является реакцией на саму вакцину. Довер быстро пришла в себя и чувствует себя хорошо.

Между тем, как сообщает CNN, у двух сотрудников больницы на Аляске проявилась аллергическая реакция на вакцину Pfizer. Один из них, женщина средних лет, была даже госпитализирована и провела две ночи под присмотром врачей. Ее бросило в жар спустя десять минут после прививки, а затем усилилось сердцебиение и появилась одышка. Женщина ранее не имела склонности к аллергии.

У другого сотрудника симптомы аллергии проявились мягче. Спустя час он уже чувствовал себя нормально и отправился домой.

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Медсестра потеряла сознание после введения вакцины от COVID-19 – видео

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