Убивает совсем молодых: в ЮАР нашли опасную мутацию коронавируса

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе заявила о том, что ученые страны обнаружили новую мутацию коронавируса, которую назвали 501. V2, пишет sacoronavirus.co.za.

Особенность новой мутации — в том, что она провоцирует тяжёлое течение болезни среди пациентов более молодого возраста, у которых нет сопутствующих заболеваний.

«Наши анализы подтверждают, что именно новая мутация стала доминирующей в наступившей второй волне коронавируса в нашей стране», — сказала Мхизе.

По словам министра, новая мутация ещё больше увеличивает вирусную нагрузку на организм и, вероятно, гораздо легче передаётся от человека к человеку. При этом порядка 80−90% тестов на коронавирус выявляют у заболевших именно её.

В то же время Мхизе уверяет, что пока нет поводов для паники — несмотря на более угрожающие характеристики, подтверждения более высокой смертности среди пациентов с 501. V2 не наблюдается. Она также призвала к соблюдению санитарных правил, таких как ношение масок и мытьё рук, ведь они работают против любой мутации коронавируса.

Как писали «ФАКТЫ», новые мутации коронавируса обнаруживают и в других странах. Так, ранее исследователи пришли к выводу, что в Европе свирепствует не SARS-CoV-2 образца весны 2020 года, а совершенно иная разновидность, появившаяся в Испании летом 2020 года. Впрочем, еще не ясно, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы», при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

А в США обнаружили мутацию SARS-CoV-2, назвав ее D614G. Предположительно, эта мутация более агрессивная.

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