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Здоровье и медицина

Треть попытаются наложить на себя руки: доктор Комаровский объяснил влияние COVID-19 на психику человека

17:55 20 декабря 2020
комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об губительном воздействии коронавирусной инфекции на душевное здоровье человека. Кроме прямого влияния вируса на нервно-психическую сферу, есть еще и более опасный путь: когда вред коронавируса усугубляется информатаками. Об этом врач предупредил в Telegram-канале.

«До 30% больных с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире», — объяснил Комаровский.

По словам доктора, коронавирус действительно влияет на мозг, но этот процесс слабо изучен. А вот процесс развития депрессий на фоне всеобщей тревожности и боязни заболеть как раз-таки хорошо понятен.

«Огромное количество людей впадает в депрессию. Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений ковида. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует. Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса», — убежден Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский предупредил, чем опасна паника во время пандемии коронавируса. Также доктор призвал публичных людей, излечившихся от коронавируса, не подменять собой врачей, раздавая околомедицинские советы.

Фото uakomar/Facebook

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