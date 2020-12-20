Ученые объяснили, почему невозможно остановить пандемию с помощью масок

В мире не стихают споры по поводу того, насколько нужны в пандемию защитные маски на лицо. Пока большинство ученых настаивают, что средства защиты полезны, хоть и не полностью оберегают от вирусов. Логичный вопрос, почему пандемия не прекратилась после массового ношения масок, натыкается на такой же рациональный аргумент: без средств защиты было бы еще хуже. Об этом сообщает Daily Mail.

Задерживая часть вирусных частиц, передающихся капельным путем, маски малоэффективны, когда речь идет о воздушном способе распространения инфекции — с дымом или с пылью. В этом случае вирусы остаются в воздухе, даже если распространитель инфекции уже давно ушел. Очень сложно рассчитать на модели, насколько велики шансы заразиться, однако понятно, что вероятность ненулевая.

Неэффективность масок в борьбе с пандемией частично может объясняться еще и неправильным ношением средств защиты. Исследование в Великобритании показало, что до 85% жителей не стирают многоразовые маски после каждого использования. 15% опрошенных признались, что вообще никогда не стирали маску. Есть проблема и с одноразовыми масками: их используют повторно или дольше положенных по нормативам шести часов, а значит, увеличивают риск заражения.

При этом ученые обнаружили неожиданный позитивный эффект от ношения масок. Эксперименты в Италии подтвердили, что соблюдающие масочный режим с большей готовностью будут соблюдать социальную дистанцию и другие карантинные ограничения. Опасения, что маски дадут людям ложное чувство безопасности, похоже, оказались беспочвенными.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему против коронавируса неээфективны пластиковые маски-экраны.

Фото Daily Mail

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