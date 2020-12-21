«Прекратите нервничать!» Фаворов рассказал о «британском вирусе»

Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов отреагировал на информацию о том, что в Великобритании выявлен новый штамм коронавируса, из-за чего многие страны прекратили авиасообщение с этой страной.

«Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка „новых“ вирусов, „мутаций вируса“, появление „британского вируса“ и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!» — пишет Фаворов на своей страничке в соцсетях.

По его словам, мутируют вариабельные участки, а константные — не мутируют.

«Поэтому вакцины будут работать как планировалось. Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть», — отметил он и призвал прекратить панику.

Ранее Фаворов рассказывал о разработках украинских ученых, которые работают над препаратом против коронавирусной инфекции.

Фото с Pixabay.

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