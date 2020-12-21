Новый штамм коронавируса уже в Украине: инфекционист ошарашил признанием

Новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, уже зафиксирован у пациентов из Украины, в частности, в Закарпатье. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил медик-инфекционист Виктор Петров.

В качестве примера он привел историю своего пациента Николая, который как заробитчанин ездит из Украины в Чехию и обратно.

«И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания… Люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», — сказал он.

Также медик предупредил, что мутации коронавируса продолжатся и далее, потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала.

По его оценке, мутации могут принимать причудливые формы. Например, у пациента уже может не быть аносмии (потеря обоняния), но довольно активно развивается поражение легочной ткани, хотя при этом все проходит в легкой форме.

Напомним, 21 декабря в Брюсселе состоялось экстренное заседание представителей стран ЕС из-за обнаружения в Великобритании нового мутировавшего штамма коронавируса. Из соображений безопасности европейские страны уже приостановили транспортное сообщение с островным государством.

Фото из соцсетей

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