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Здоровье и медицина

Чиновники рассказали, почему не платят деньги за смерть умерших от коронавируса врачей

22:50 21 декабря 2020
Медик

67% смертей медицинских работников от COVID-19 в Украине не были связаны с выполнением ими профессиональных обязанностей, и поэтому их семьи не подпадают под выплату «коронавирусных» компенсаций. Об этом на пресс-конференции 21 декабря заявила директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Татьяна Михайленко.

По ее информации, по состоянию на 21 декабря в Фонд поступила информация о смерти 378 медработников, из них завершено расследование по 161 случаю.

«53 связаны с производством (исполнением профессиональных обязанностей. — Авт.), 108 — не связаны», — констатировала Михайленко.

По 217 случаям расследования продолжаются.

Проведены выплаты из Фонда для 33 семей, их объем составил 52 млн гривен.

Напомним, предприниматель и блогер Алексей Давиденко раскритиковал Кабмин и Офис президента за то, что медики на десятом месяце борьбы с пандемией коронавируса не получают достойные зарплаты.

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