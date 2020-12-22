Врач-иммунолог оценил реальную опасность мутировавшего коронавируса

После того, как стало известно о мутации коронавируса, которую зафиксировали в Великобритании, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии интернет-изданию «Гордон» заявил, что на данном этапе нет достоверной информации о реальной опасности нового варианта «короны».

«Еще нет достоверной информации о реальной опасности нового варианта коронавируса, что он более заразен, или течение заболевание как-то отличается от течения болезни при заражении уже известными вариантами вируса. Обо всем этом пока рано говорить. На сегодня известно несколько тысяч вариантов, которые фиксируются как отдельные мутации. Все варианты вируса SARS-CoV-2 разделены на несколько групп», — рассказал медик и добавил, что ограничение авиасообщения с Великобританией, на которые пошли в ряде стран, является мерой предосторожности и попыткой опередить события, а не обоснованными действиями.

Вместе с тем иммунолог не исключает, что вакцины от коронавируса придется дорабатывать, чтобы они были действенны и в отношении новых штаммов.

«Пока изменения в вирусе не затрагивали ключевые белки настолько, чтобы сказать, что вакцина может быть неэффективной, или то, что диагностические наборы не будут работать, потому что вирус изменился. Опять же сейчас можно только предполагать, насколько изменения значимы. Но определенная вероятность того, что если вирус изменился, вакцины могут быть неэффективны. Так как они создавались для предыдущей версии вируса. Это примерно, как с вакциной от гриппа, которая производится под конкретный набор штаммов», — добавил Андрей Волянский.

Ранее медик-инфекционист Виктор Петров заявлял, что новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, уже зафиксирован у пациентов из Украины, в частности, в Закарпатье.

Фото с Pixabay.

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