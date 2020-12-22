В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса: когда и кому сделают прививку

Во вторник, 22 декабря, Министерство здравоохранения Украины утвердило план иммунизации населения от COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Документ разработали специалисты ЦОЗ вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

«Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью», — заявил и.о. генерального директора ЦОС Игорь Кузин.

По его словам, планируется в течение 2021−2022 годов охватить вакцинацией от коронавируса не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», — подчеркнул Кузин.

План включает четыре этапа вакцинации населения:

Январь-апрель 2021 — люди с самым высоким риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19. Апрель-июнь 2021 — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги. Июнь-сентябрь 2021 — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Сентябрь 2021 — март 2022 — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать жителей будут на базе имеющихся пунктов прививок, во временных центрах вакцинации, этим также займутся мобильные бригады по иммунизации.

Напоминаем, Зеленский объяснил причину отказа от вакцины из РФ.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter