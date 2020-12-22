"Кому-то выгодна эта истерика": доктор Комаровский прокомментировал новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса COVID-19, который практически парализовал Великобританию, не более опасен, чем тот, который выявили в Китае в конце прошлого года. Об этом рассказал доктор Комаровский.

«Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии», — сказал в своем видео Комаровский.

Медик отметил, что в последнее время в Украине менее напряженная обстановка — заболеваемость коронавирусом стала меньше расти, количество пациентов в больницах не увеличивается. Стала появляться информация о вакцинах, которые поступают в другие страны, и это как-то немного обнадеживает, что мир все же сможет бороться с инфекцией.

На фоне некоторой стабильности появилась информация о новом вирусе-мутанте, и снова возникла паника.

Доктор напомнил, что вирусы постоянно мутируют. Когда создается вакцина, то это препарат не против какого-то уникального генома вируса. И мутация коронавируса не может повлиять на эффективность вакцины.

По его словам, производители и Moderna, и Pfizer, и «Спутник V» заявили, что мутация на эффективность их препарата не влияет.

Комаровский также уточнил, что после мутации вирус не стал более опасным. На данный момент таких данных у медиков нет. Он считает, что информация о том, что вирус после мутации на 70% быстрее распространяется, некорректная. За короткое время на ограниченном пространстве сложно сделан правильный вывод о поведении мутирующего COVID-19.

По мнению Комаровского, если новый вирус более заразен, то для того, чтобы им инфицироваться, нужно меньшее количество вируса.

Доктор видит в последних новостях о коронавирусе в Великобритании больше политики, чем медицины. Он задается вопросом, почему Великобританию закрывают, а, например, Данию, в которой также обнаружили мутацию, не закрывают.

Комаровский напомнил о противоэпидемических мерах, масках, дистанции и других требованиях, которые нужно соблюдать, чтобы не подхватить инфекцию. И посоветовал украинцам в праздники не собираться большими компаниями, а чаще гулять на свежем воздухе.

Напомним, по состоянию на 21 декабря решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Украинцев, которые планировали поездки в Великобританию, просят воздержаться от посещения ряда регионов этого государства в связи с распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса.

372

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter