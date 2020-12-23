В Харькове не смогли спасти мужчину, привезшего малярию из Африки

В Харькове у 44-летнего мужчины обнаружили малярию — к врачам он обратился слишком поздно и вскоре умер. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Заболевший мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи. По его словам, он в этой стране не болел малярией, но его многократно кусали комары. После приезда в Украину мужчина почувствовал симптомы заболевания, однако обратился к врачам только спустя 10 дней. К тому времени его состояние стало уже очень тяжелым, и принимать противомалярийные препараты в виде таблеток было невозможно. Спасти пациента не удалось.

Как сообщалось ранее, Билл Гейтс предупредил, что смертность от малярии может достигать более полумиллиона человек в год, как уже было в 2000 году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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