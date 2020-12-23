Профессор Александр Кухарчук: «При ковидной пневмонии нам под силу свести поражение легких до минимальных 1-10 процентов»

Наш собеседник — известный украинский врач и ученый, доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук — сейчас работает в Индии в городе Мумбаи. Лечением людей, заболевших COVID-19, он занимается с марта нынешнего года. На сегодняшний день оказал помощь уже порядка 25 тысячам (!) пациентов с коронавирусной инфекцией. Только у 10 из них развилась тяжелая форма болезни, и этим людям потребовалась госпитализация. Профессор предлагает семейным врачам использовать его рекомендации, чтобы предотвратить у пациентов развитие тяжелой формы COVID-19, в том числе вирусной пневмонии.

«Целью ношения масок, перчаток, соблюдения дистанции является снижение инфицирующей дозы вируса»

— Какие первые признаки заражения коронавирусной инфекцией и как на них реагировать?

— Инкубационный период при COVID-19 составляет от 2 до 14 суток (в среднем 5—7 дней). В литературе описано уже около трехсот (!) неспецифичных признаков заражения коронавирусом. У одних поначалу может быть просто головная боль, у других появляются симптомы острой респираторной вирусной инфекции, повышение температуры тела (обычно 37,5—38 градусов), но часто лихорадки в начале болезни может и не быть. Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), однако почти у половины больных кашля нет вообще. Слабая или умеренная одышка (ощущение нехватки воздуха, с которым больной справляется за счет учащения дыхания с участием дополнительных дыхательных мышц) наблюдается более чем у половины заболевших. Повышенная утомляемость (обычная домашняя работа вызывает быструю усталость, которая вынуждает больного присесть или прилечь на короткое время) проявляется почти у 50% заболевших. «Заложенность» в грудной клетке (у 20% пациентов возникает ощущение, что в легких находится вата, через которую вдыхаемый воздух проходит с большим трудом). Сильные боли в мышцах (11% больных). Затуманенное сознание (у 9 пациентов из 100 наблюдается потеря ориентации во времени и пространстве, больной «несет чушь», совершает неадекватные действия). Головные боли (раньше этот симптом считался редким, сейчас — один из наиболее частых). Кровохарканье (редкий симптом, наблюдается у 5%), но не путайте его с кровотечением, кровохарканье — это появление прожилок крови в мокроте. Все чаще и чаще наблюдаются диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, частое мочеиспускание, некоторые пациенты теряют контроль за мочевым пузырем. Все эти симптомы могут наблюдаться при абсолютно нормальной температуре тела.

Тут уместно процитировать записи врача приемного покоя одной из больниц Нью-Йорка, сделанные в начале пандемии: «Каждый день поступает 2—3 тяжелых пациента. Все с достаточно типичной картиной компьютерной томографии, одышкой, падением кислорода в крови. Разброс по возрасту у тяжелых пациентов широкий, появились молодые, люди постарше без особых хронических болезней. Из интересных наблюдений: повышение температуры — редкость в начале болезни. Многие пациенты маялись с малоспецифичными симптомами 3—4 дня, прежде чем начали испытывать недомогание, достаточно заметное для обращения в больницу». Вот именно это «недомогание достаточно заметное для обращения в больницу» вы должны не пропустить у себя.

— Что делать при возникновении перечисленных вами симптомов?

— Понятно, что сообщить по телефону о своей болезни лечащему врачу. Он должен назначить лечение, предупреждающее развитие тяжелых форм COVID-19. Следует сдать ПЦР-тест. Самоизолироваться, максимально обезопасив членов семьи. Ввести в доме режим строгой дезинфекции. Постоянно контролировать свою температуру. Если заболевший тяжело переносит повышение температуры, он может начать сбивать ее парацетамолом (никаких других жаропонижающих принимать нельзя!).

Позже, на третий — пятый день болезни, могут появляться аносмия (потеря обоняния), агезия (потеря вкуса) или дисгевзия (извращение вкуса) и тиннитус (шум, гул, шипение, свист, звон в ушах), которые на сегодня считаются характерными симптомами коронавирусной инфекции. Они возникают не у всех инфицированных и не в полном наборе, поэтому в условиях пандемии COVID-19 любые ухудшения самочувствия следует расценивать как вероятное заражение коронавирусом и сразу же начинать превентивное лечение, чтобы предотвратить развитие тяжелых форм COVID-19 путем максимально возможного снижения вирусной нагрузки. Какие препараты принимать и какие процедуры выполнять, решает врач.

— В Украине многие специалисты критикуют ПЦР-тесты за значительное количество ложно негативных и ложно позитивных результатов. Существуют более надежные методы диагностики?

— Принципы диагностики COVID-19 в разных странах существенно отличаются. Где-то ПЦР-тест является обязательным условием, где-то достаточно мнения врача, подтвержденного (или даже не подтвержденного) данными компьютерной томографии. Если ПЦР-тест обязателен, то его нужно сделать в первые же дни плохого самочувствия. Однако диагностическая точность этого теста (в условиях массового тестирования не превышает 50—60%) зависит от правильности сбора образца, его транспортировки и хранения, качества работы лаборантов. Поэтому считать ПЦР-тест абсолютным стандартом диагностики не стоит. Ложно негативные ПЦР-тесты обнадеживают врачей и больных, что, к сожалению, приводит в конечном итоге к развитию тяжелых пневмоний и госпитализации.

Что же касается антител против коронавируса, то они появляются в крови через 5—7—14 дней после заражения (IgA, IgM и IgG соответственно). Естественно, что для ранней диагностики они никакого значения не имеют.

— Почему карантинные мероприятия зачастую не позволяют сдерживать стремительный рост количества заболевших?

— Власти во всех странах осторожно относятся к введению жесткого локдауна из-за того, что это наносит удар по экономике. А полукарантинные меры (маски, перчатки, дистанция, санитайзеры, ограничение скоплений людей) не работают так, как хотелось бы, потому что не все люди их придерживаются. Далеко не каждый понимает, что основная цель этих мер — снижение инфицирующей дозы вируса, а не предотвращение заражения как такового. Зато все знают, что маска и перчатки не гарантируют защиту от заражения, поэтому часть людей их и не использует.

«При вирусной пневмонии возникает невероятная слабость, которая приковывает к постели»

— Что наиболее важно, из того, что ученые в последнее время узнали о коронавирусе?

— К примеру, недавно был установлен путь проникновения коронавируса в головной мозг. Результаты этого исследования, опубликованные в Nature NeuroScience, убедительно доказывают, что у погибших от COVID-19 людей коронавирус присутствует в различных нейроанатомических структурах, которые соединяют глаза, рот и нос со стволом мозга. Авторы исследования считают, что вирус перемещается от одной нервной клетки к другой и таким образом достигает головного мозга. Они также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие, как дыхание. Не исключено, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга может иметь усугубляющее воздействие на проблемы с дыханием, и так уже нарушенным из-за коронавирусной инфекции в легких. Подобные проблемы могут возникнуть в отношении мозговых центров, контролирующих функцию сердечно-сосудистой системы, ведь нарушения сердечного ритма и скачки артериального давления у больных коронавирусной болезнью давно уже не новость. Это исследование не исключает, однако, что коронавирус может попадать в центральную нервную систему и через кровеносные сосуды, поскольку наличие вируса в стенках кровеносных сосудов головного мозга тоже доказано. В любом случае, первоначальным источником распространения в организме SARS-CoV-2 являются слизистые ротоглотки, носоглотки и глаз.

— Какие действия следует предпринять, чтобы предотвратить пневмонию?

— Максимально уменьшить воздействие коронавируса на организм. Для этого врач должен как можно раньше (при появлении первых симптомов) назначить пациенту превентивное лечение. Оно во многих случаях позволяет избежать развития тяжелых форм болезни. Следует знать, что если мы не можем гарантированно остановить развитие, как сейчас говорят, «ковидной пневмонии», то нам под силу снизить степень ее тяжести, сведя объем поражения легких до минимальных 1—10%.

Учтите также, что пневмония — это лишь одно из наиболее часто встречающихся проявлений коронавирусной болезни. Предотвращать надо не только пневмонию, но и поражения желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, сердца и почек.

— Конкретно какие препараты нужно принимать?

— Не хочу, чтобы интервью стало инструкцией по самолечению. На заданный вами вопрос пациент должен получить ответ от своего врача. Лечение, которое он пропишет, направлено на удаление вируса из носо- и ротоглотки (путем полоскания горла специальными растворами и очистки носа), предотвращение проникновения вируса в клетки, максимально возможное препятствие размножению вируса, предупреждение нарушений микроциркуляции крови, стимуляцию и поддержку иммунной системы.

В связи с этим отмечу, клиническими испытаниями доказано, что полоскание горла растворами, содержащими йод, значительно снижает вирусную нагрузку, бромгексин препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки, а интерферон альфа 2b значительно снижает размножение коронавируса внутри клеток. Повторю, что речь идет о раннем превентивном лечении.

— Компьютерная томография легких позволяет оперативно отследить развитие пневмонии у больного COVID-19?

— Она способна показать пневмонию на 8—10 день заболевания. Рентген либо вообще ничего «не увидит», либо высветит признаки обычного бронхита. Именно поэтому так много случаев госпитализации с существенным опозданием (когда уже произошло резкое снижение насыщения крови пациента кислородом). Что же остается? Остается повышенная настороженность врача и его интуиция, основанная на опыте наблюдения за больными.

Впрочем, компьютерная томография (КТ) предоставляет врачам самую достоверную информацию о том, что происходит в легких пациента. Когда умный и грамотный радиолог (он выполняет КТ) дает мне детальное описание того, что увидел в легких больного, он на 90% предопределяет тактику дальнейшего лечения. На мой взгляд, врачи, которым государство должно в первую очередь повысить зарплату в период пандемии, — это радиологи. Почему? Ввиду важности их работы и потому, что они, общаясь с больными COVID-19, подвержены высокой опасности заразиться.

— Каковы первые признаки, тяжелой вирусной пневмонии? Что предпринимать, если они появились?

— Сильная слабость (не такая, которая требует небольшого отдыха, а невероятная слабость, приковывающая к постели, да так, что поход в туалет — пара метров — становится огромной проблемой). Резкое повышение температуры тела (до 39—40 градусов и выше). Тяжелейшая одышка (кажется, что вы тонете — хватаете ртом воздух, но никакого облегчения это не приносит). Сильнейший озноб (трясет крупной дрожью, а прикосновение к любому предмету с обычной комнатной температурой кажется прикосновением ко льду).Сначала губы, а потом и все лицо становятся синюшными. Это симптомы того, что инфекция затронула легкие, и пациент самостоятельно с ней не справится! Если у человека появился хотя бы один из них, он должен немедленно сообщить об этом своим близким и лечащему врачу.

К сожалению, после этого болезнь может перейти в тяжелую форму. В таких случаях человеку становится все более тяжело дышать, появляются хрипы при дыхании. Возникает и усиливается боль или ощущение сдавливания в груди. Наваливается сильная сонливость. Нарастает синюшность губ и лица. Появляются озноб, ощущение холода, сильная боль в глазах, мышцах, костях, ушах. Возникает страх потери сознания.

— В чем специфика лечения детей от коронавируса?

— Минимальное лекарственное вмешательство плюс тщательное наблюдение за здоровьем ребенка в течение 6—8 месяцев после перенесенного COVID-19. Именно в этот период, а не в момент болезни, у детей может развиться мультисистемный коронавирусный воспалительный синдром. А это очень плохо.

— Предлагаете семейным врачам использовать ваши рекомендации для лечения от COVID-19. На чем они основаны?

— На результатах клинических испытаний, научных публикациях, личном обмене опытом с лечащими врачами более чем 30 стран.

Александр Кухарчук: «Нужно тщательно наблюдать за здоровьем ребенка в течение 6—8 месяцев после перенесенного им COVID-19. Именно в этот период, а не в момент болезни, у детей может развиться мультисистемный коронавирусный воспалительный синдром. А это очень плохо». Фото со страницы Александра КУХАРЧУКА в Facebook

— Вы работаете в Индии в медицинской компании. Она занимается исследованиями, связанными с коронавирусом?

— Да. Мы проводим зарегистрированные клинические исследования по оценке эффективности использования при тяжелых коронавирусных пневмониях одной из разновидностей стволовых клеток, выделенных из плаценты и кордовой ткани.

— Как защититься людям, контактирующим с больным коронавирусом (прежде всего дома)?

— Даже при подозрении на коронавирусную инфекцию заболевшего следует максимально изолировать от других членов семьи. У него должны быть индивидуальные тарелки, чашки, ложки, вилки, ножи, полотенца. Их следует промаркировать и мыть отдельно с обязательной предварительной дезинфекцией спиртовыми растворами или водным раствором отбеливателя (четыре чайные ложки на литр воды). У всех членов семьи должны быть одноразовые маски. Запаситесь комплектами одноразовых салфеток, приготовьте для их утилизации отдельный целлофановый пакет, лучше такой, который можно герметично закрыть.

При легком течении заболевший должен обслуживать себя сам, максимально сократив время общения с другими членами семьи. Если ему в силу возраста или других причин это делать тяжело, за ним должен ухаживать самый молодой и здоровый взрослый родственник.

Больного нужно максимально изолировать от пожилых членов семьи, особенно, если они страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, болезни сердца, легких или почек. Убедитесь, что у вас есть запас медикаментов и расходных материалов (вата, марля, бинты — для самодельных масок, спирт, дезинфицирующие средства) на несколько недель, так как COVID-19 может протекать в течение длительного периода времени.

Важно, чтобы здоровые члены семьи, насколько это возможно, избегали контактов с зараженными предметами (не прикасались к салфеткам, маскам, носовым платкам, полотенцам, белью, которыми пользовался заболевший). Он должен сам упаковать эти предметы в мусорные или специальные мешки для грязного белья. Делать это нужно осторожно, в перчатках, так, чтобы коронавирус не попал на наружную поверхность мешков.

Заболевшего необходимо изолировать не только от людей, но и от животных. Он обязательно должен находиться в отдельной комнате. Если это возможно, ему следует пользоваться отдельными ванной комнатой и туалетом. Больному нужно знать, если он в состоянии, хотя бы и с трудом, должен обслуживать себя сам. Походы в туалет, опираясь на плечо близкого человека, отменяются! Кашлять и чихать больной должен в салфетку или в носовой платок, смоченный спиртом.

Нужно ежедневно очищать в доме часто используемые поверхности и предметы (столы, столешницы, выключатели света, дверные ручки и ручки шкафов) обычным бытовым моющим средством и водой. Используйте одноразовые перчатки при очистке и дезинфекции поверхностей. Перчатки нужно выбрасывать после каждой чистки. Если используются многоразовые перчатки, они должны быть предназначены только для очистки и дезинфекции поверхностей от коронавируса. Мойте руки сразу после снятия перчаток.

Предположим, у человека легкие симптомы простуды, он не проходил ПЦР-тест на коронавирус, считает, что у него обычное ОРЗ. Ему все равно не следует выходить на работу, посещать аптеку, магазины и другие общественные места. Этому больному нельзя пользоваться общественным транспортом, машиной друга или такси. Следует обязательно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60—70 процентов. Как бы неприятно для него это ни звучало, но сейчас он может быть источником заражения окружающих коронавирусом. Кстати, за распространение SARS-CoV-2 в Италии уже предусмотрено административное либо уголовное наказание, в Китае — смертная казнь.

Обо всем этом я писал в нескольких постах на «Фейсбуке» в самом начале пандемии. Время показало, что эти рекомендации мало кто выполняет, а если и выполняет, то не в полном объеме. Потому и болеют целыми семьями. Мне, например, в марте-апреле приходилось дистанционно сопровождать лечение семей, где одновременно болели шесть и даже восемь человек, причем все — тяжело! Одновременное заболевание всей семьи, состоящей из трех-четырех человек, сегодня стало уже обычным явлением.

Мое пожелание читателям «ФАКТОВ» — будьте рационально осторожны! Если вы заболеете под Новый год и примете участие в общем застолье, то заболеют все присутствующие. Если, будучи не вполне здоровыми, примете участие во Всенощной на Рождество Христово, то заболеют все прихожане. И священники тоже. Если вопреки здравому смыслу будете ходить друг к другу в гости, пускать в дом колядующих взрослых и детей, то старый Новый год, скорее всего, встретите в постели или в больнице. А на Иордана окажетесь в палате интенсивной терапии на кислородной поддержке. Или, не дай Бог, в реанимации.

Замечу, что нет необходимости ограничивать священное право на участие в православных традициях людей здоровых. Но если вы ощущаете себя больным, то лучше остаться дома. Посмотрите на Германию — Меркель вводит жесткий карантин, но при этом не блокирует празднование католического Рождества, прописав четкие правила поведения граждан и прихожан во время праздника.

Пусть Новый год все встретят здоровыми! Я уверен, что мы одержим победу в борьбе с коронавирусом. Но очень хочется, чтобы погибших в битве с COVID-19 было как можно меньше.

К сожалению, мы не сможем гарантированно вылечивать людей от COVID-19 до тех пор, пока не будет создан препарат прямого противовирусного действия, направленного именно против SARS-CoV-2. Даже вакцинация имеет своей целью не борьбу с заражением, а снижение степени тяжести COVID-19.

Тем временем в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, когда и кому сделают прививку.

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