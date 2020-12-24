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Здоровье и медицина

Переболевший онкологией Познер раскрыл подробности про сфинктер

14:08 24 декабря 2020
познер

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер на своем примере продемонстрировал разницу между медициной в разных странах. В интервью программе «В гостях у Гордона» Познер рассказал, что шесть лет назад у него диагностировали рак прямой кишки. Пока одни врачи грозили удалением сфинктера и пожизненной инвалидностью, другие успешно выполнили операцию с помощью робота.

«Во время обследования у меня нашли рак прямой кишки. Врач сказал мне, что это образование находится очень близко к сфинктеру, нужно делать операцию, и не исключено, что придется сфинктер удалить и придется ходить с мешочком на поясе. Я ему сказал, что так жить не буду», — вспоминал Познер.

В поисках компетентного врача телеведущий объездил пять стран, побывал в США, Израиле, Франции, Англии. Наконец, реальный специалист нашелся в Германии.

«Он мне сказал, что стадия небольшая, а расстояние до сфинктера не опасное. И прооперировал с помощью робота… У меня был рак второй степени… Мне оставили сфинктер, меня не разрезали вдоль. Прошло шесть лет. Как видите, я в порядке», — подытожил Познер.

Фото pozneronline.ru

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