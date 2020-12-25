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Здоровье и медицина Есть надежда

«Мы были уверены, что сын победил болезнь, но она вернулась»

9:58 26 декабря 2020
Максим Антоненко

Диагноз апластическая анемия Максиму поставили в полтора года. И с тех пор мальчик постоянно находился под наблюдением врачей. Ему часто необходимо было делать переливание крови. Справиться с заболеванием помог старший брат. В 2008 году он стал для Максима донором костного мозга.

— Когда выяснилось, что у сыновей идентичные показатели костного мозга, мы были счастливы, — говорит мама Максима Елизавета Антоненко. — Трансплантацию провели в Германии. Клетки прижились, и вскоре врачи подтвердили, что Максим здоров. А год назад началась новая напасть: во рту, на языке, появились язвочки. Ни стоматолог, ни лор поначалу не заподозрили опасность. Назначали обычное лечение, которое не помогало. Сыну становилось все хуже. И в конце концов нас направили в онкоцентр Киевской областной больницы. Но время было потеряно. Мы не сидели сложа руки, а постоянно обращались к врачам. К сожалению, улучшения не было. Окончательный диагноз поставили сыну в Беларуси — злокачественное образование в теле языка (плоскоклеточная карцинома), поражение лимфатических узлов. Там же провели лечение, после которого состояние улучшилось, но временно. Белорусские врачи сказали, что больше ничем не могут помочь, и посоветовали обратиться в одну из немецких клиник.

Мы с огромным трудом собрали деньги на обследование в Германии, в той клинике, где Максиму проводили трансплантацию костного мозга. И специалисты берутся помочь. Надеялись, что Минздрав, куда обращались и мы, и даже немецкие специалисты, перечислит деньги, но там нам отказали. А сами оплатить лечение мы не можем, и продавать нам нечего: я работаю школьным психологом, мы с сыновьями живем в одной комнате в общежитии.

Немецкие врачи подарили нам надежду, они считают, что смогут вылечить Максима. Однако надо торопиться. Поэтому обращаемся к читателям с просьбой о помощи.

Реквизиты:

«ПриватБанк» 5168 7573 4986 0959 Антоненко Елизавета Ивановна.

Номер телефона: (097) 524 44 94


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