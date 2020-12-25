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Здоровье и медицина

Коронавирус обнаруживают в сперме: как это влияет на репродуктивную функцию

6:43 28 декабря 2020
Коронавирус обнаруживают в сперме

Профессор Аллан Пейси из Университета Шеффилда (Великобритания) провел исследование, в котором изучал влияние коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию, а также проанализировал риск передачи инфекции со спермой. Об этом сообщила The Daily Mail. По словам специалиста, такой путь передачи существует, ведь вирус ранее уже выявляли в яичках. Поэтому тем, кто переболел, желательно посетить андролога, чтобы убедиться, что коронавирус не нанес им вреда.

Дело в том, что COVID-19 использует спайковый белок для связывания с рецепторами, расположенными преимущественно на клетках дыхательных путей. Но они есть также в сердце, кровеносных сосудах, почках, печени и в яичках.

Профессор Пейси считает, что заражение коронавирусом в некоторых случаях может влиять на мужскую фертильность. Есть данные о сокращении количества сперматозоидов на непродолжительное время. Вирус действительно задерживается в яичках, но не причиняет особого вреда. Аналогичная ситуация наблюдается при заражении вирусами Эбола и Зика. Известно, что у некоторых жителей Китая, заболевших ковидом, вирус нашли в сперме.

Американские ученые задались вопросом: можно ли снизить темпы распространения SARS-CoV-2? Оказывается, сделать это можно с помощью средств ухода за полостью рта. Выяснилось, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента. Результаты исследований опубликованы в British Dental Journal. Также были подтверждены полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует вирус за полминуты.

Тем временем ученые установили, что на распространение коронавируса влияют эмоции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com

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